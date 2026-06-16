Деякі маленькі породи можуть демонструвати впертий характер, надмірну активність і небажання виконувати команди, через що їхнє навчання потребує значно більше часу та зусиль. Такою інформацією поділилася кінологиня Марина Бойко на своїй сторінці в TikTok.

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Яка порода собак потребує найбільшої уваги?

Експертка зазначила, що за роки роботи найбільше труднощів у неї виникало з німецьким ягдтер'єром. За її словами, саме ця порода стала найскладнішою серед усіх собак, з якими їй доводилося працювати.

Довідка. Німецький ягдтер'єр – це порода, яку спеціально вивели в Німеччині у 1930 – 1940-х роках для полювання. Заводчики прагнули створити універсального собаку, здатного ефективно працювати в різних умовах: на землі, у воді та в норах. Водночас тварина мала бути невибагливою в утриманні, харчуванні та догляді.



Представники цієї породи відрізняються надзвичайно сильним мисливським інстинктом, витривалістю та агресивністю до здобичі. Найчастіше їх використовують для полювання на зайців, кабанів і пернату дичину. Крім того, ягдтер'єри можуть виконувати функції сторожових собак.

Марина Бойко зазначила, що головна складність полягає не лише в потужних природних інстинктах цих тварин. За її словами, таким собакам часто важко концентрувати увагу на людині, адже вони схильні постійно реагувати на зовнішні подразники та покладатися на свої мисливські навички.

Водночас, як підкреслила кінологиня, серйозною проблемою є й помилкові очікування власників. Багато людей обирають ягдтер'єра через його компактні розміри і привабливу зовнішність, не підозрюючи, що перед ними робоча мисливська порода з непростим характером і високими потребами у фізичній та розумовій активності.

Фахівчиня наголосила, що перед тим, як заводити собаку, варто детально ознайомитися з особливостями конкретної породи, її темпераментом і потребами. Це допоможе уникнути розчарувань і забезпечити комфортне співіснування як для тварини, так і для її господаря.

Цікаво! Науковці встановили, що всі сучасні породи собак мають спільного предка – давнього сірого вовка. Саме від нього впродовж багатьох поколінь люди шляхом цілеспрямованої селекції сформували сотні різноманітних порід.



Хоча собаки можуть кардинально відрізнятися за розміром, зовнішністю та призначенням, на генетичному рівні вони залишаються надзвичайно схожими – приблизно на 99%.