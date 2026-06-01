І подібність ця глибоко вкорінена на генетичному рівні собак. Про таке детальніше розповіли спеціалісти з Centralna.vet.

Як спорідненість песиків пояснює наука?

Генетичні дослідження показують, що всі сучасні породи собак походять від давнього сірого вовка, який нині вимер. Саме від нього люди протягом тривалого часу шляхом селекції вивели сотні різних порід.

Попри значні відмінності у зовнішності, генетично собаки дуже близькі між собою – приблизно на 99%, тож різниця між декоративними і, скажімо, мисливськими породами часто зводиться до незначних змін у певних ділянках ДНК.

Песики хоч і різні зовнішньо, проте майже однакові генетично / Unsplash

Основну роль у цьому відіграють генетичні області, схильні до мутацій, які відповідають за розмір тіла, форму морди, довжину лап, тип шерсті, вуха та хвіст.

Експерти пояснили, що насправді навіть невеликі зміни в окремих генах можуть суттєво впливати на зовнішність тварини, однак у природі такі процеси тривали б дуже довго, тоді як люди значно прискорили їх завдяки селекційному відбору.

Собаки стали одним із найяскравіших прикладів штучного відбору, адже протягом століть їх розводили для різних потреб:

полювання;

охорони;

пастушої роботи;

боротьби з гризунами;

транспортування вантажів;

декоративних цілей.

Так, для швидкого полювання відбирали витривалих і довгоногих тварин, для охорони – великих і міцних, а для декоративних порід закріплювали мініатюрність і "дитячі" риси, такі як великі очі й короткі морди, що в природі характерні для дитинчат і фактично є закріпленням певних етапів розвитку.

А яка ситуація з котами?

На відміну від собак, мурчики зазнали значно меншого впливу людини, оскільки їхня основна роль століттями залишалася незмінною – контроль гризунів.

Тож їхній зовнішній вигляд майже не змінювався, тоді як собак адаптували під найрізноманітніші функції, що й призвело до великої різноманітності порід.

Фахівці також зазначають, що якщо різні породи собак безконтрольно схрещуватимуться протягом кількох поколінь, їхні нащадки поступово стануть більш однорідними та, ймовірно, нагадуватимуть звичайного дворового собаку середнього розміру з короткою шерстю, стоячими вухами та закрученим хвостом – формою, яка найкраще пристосована до життя без участі людини.

