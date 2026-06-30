Перелік пород песиків, яким ідеально підійде міський ритм життя, склали фахівці з Parade Pets.

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На що звернути увагу, вибираючи собаку для життя в місті?

Передусім, слід враховувати не лише охоронні якості песика, а і його здатність комфортно жити в квартирі, спокійно реагувати на міський шум і водночас залишатися пильним захисником. За словами ветеринарів, ідеальний міський пес має бути врівноваженим, легко навчатися та не втрачати самовладання в людних місцях.

Хороший сторожовий собака для міста – це той, який помічає незнайомців, незвичні звуки чи зміни навколо дому, але водночас здатний розслабитися, слухається господаря та легко адаптується до повсякденного життя,

– пояснила ветеринарка Емі Ворнер.

Фахівці також наголошують, що не всі породи із сильними захисними інстинктами підходять для життя в багатоквартирних будинках.

Надто чутливі до шуму собаки можуть постійно відчувати стрес, а міський пес повинен спокійно ставитися до великої кількості людей і тварин навколо.

Що відомо про собак, які зможуть комфортно жити в місті?

Був'є де Фландр

Попри значні розміри, ця порода добре пристосовується до життя в місті. Був'є спочатку виводили як пастуших собак, тому вони мають природний охоронний інстинкт і насторожено ставляться до незнайомців.

За словами ветеринарки Чирл Бонк, ці собаки активні на прогулянках, але вдома можуть бути напрочуд спокійними й навіть лінивими. Вони із задоволенням відпочивають у квартирі, а під час виходу до парку охоче витрачають накопичену енергію.

Щільна шерсть добре захищає їх від будь-якої погоди, тому пес із комфортом гулятиме містом у будь-яку пору року. Був'є також відзначаються відданістю, розумом і ніжністю до своєї родини.

Характеристика породи:

Характер: рішучий, сміливий, ласкавий;

Зріст: 60 – 70 сантиметрів;

Вага: 32 – 50 кілограмів;

Тривалість життя: 10 – 12 років.



Був'є де Фландр / iStock bruev

Бостон-тер'єр

А з цим гавчиком ситуація дещо протилежна до попередньої. Попри компактні розміри, бостон-тер'єр чудово справляється з роллю домашнього сторожа. Це уважний собака, який швидко помічає будь-які незвичні звуки чи ситуації й попереджає господаря.

Емі Ворнер зазначає, що для міста важливішою є не страхітлива зовнішність, а врівноважений характер. Саме тому бостон-тер'єр є чудовим вибором: він легко навчається, добре почувається навіть у невеликих квартирах і не потребує багато простору.

Хоча регулярні прогулянки залишаються необхідними, ця порода не вимагає надмірних фізичних навантажень.

Характеристика породи:

Характер: дружелюбний, кмітливий, життєрадісний;

Зріст: 25 – 30 сантиметрів;

Вага: 5 – 11 кілограмів;

Тривалість життя: 11 – 13 років.



Бостонський тер'єр / Unsplash

Доберман

Доберман давно вважається однією з найкращих порід для охорони. Попри грізний вигляд, у сімейному колі ці собаки лагідні, дуже прив'язуються до господарів і легко піддаються дресируванню.

За словами Чирл Бонк, добермани уважні до своєї родини та справляють сильне враження на сторонніх. Водночас вони потребують регулярних фізичних вправ, розумових навантажень, соціалізації та систематичного навчання.

Правильно вихований доберман поєднує безстрашність із доброзичливістю, тому може бути і надійним захисником, і чудовим домашнім улюбленцем.

Характеристика породи:

Характер: уважний, відданий, безстрашний;

Зріст: 61 – 71 сантиметр;

Вага: 27 – 45 кілограмів;

Тривалість життя: 10 – 12 років.



Доберман / Unsplash

Цвергшнауцер

Ще одна компактна порода, яка добре виконує функції сторожового собаки. Цвергшнауцери від природи дуже уважні та швидко реагують на будь-які зміни навколо.

Вони легко навчаються завдяки високому інтелекту, однак потребують постійної розумової стимуляції – інтерактивних іграшок, тренувань і нових завдань. Крім охоронних якостей, ці собаки відомі своєю грайливістю та дружелюбністю.

Характеристика породи:

Характер: дружній, розумний, слухняний;

Зріст: 30 – 36 сантиметрів;

Вага: 5 – 9 кілограмів;

Тривалість життя: 12 – 15 років.



Цвергшнауцер / Unsplash

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки вже багато років залишаються одними з найпопулярніших службових і охоронних собак у світі. Їхній зовнішній вигляд, гучний голос і впевнена поведінка самі по собі можуть відлякати потенційну загрозу.

Чирл Бонк зазначає, що ця порода легко піддається дресируванню завдяки високому інтелекту. Однак для комфортного життя в місті вівчаркам необхідні регулярні фізичні вправи, соціалізація та заняття, які підтримують їхню розумову активність.

Характеристика породи:

Характер: сміливий, упевнений, дуже розумний;

Зріст: 56 – 66 сантиметрів;

Вага: 23 – 41 кілограм;

Тривалість життя: 12 – 14 років.



Німецька вівчарка / Unsplash

Стаффордширський бультер'єр

Ця компактна, але міцна порода чудово підходить для міських квартир. Попри серйозний вигляд, стаффордширські бультер'єри дуже прив'язуються до своїх господарів і відомі лагідним ставленням до родини.

Емі Ворнер наголошує, що навіть у невеликому житлі ці собаки почуваються комфортно, якщо регулярно отримують достатньо фізичних навантажень, гри та чіткі правила поведінки.

За належного виховання стаффорд стає впевненим, люблячим компаньйоном і надійним захисником.

Характеристика породи:

Характер: кмітливий, сміливий, наполегливий;

Зріст: 35 – 41 сантиметр;

Вага: 11 – 17 кілограмів;

Тривалість життя: 12 – 15 років.



Стаффордширський бультер'єр / Unsplash

Вольпіно італьяно

Ця невелика пухнаста порода навряд чи налякає зловмисника своїм виглядом, проте чудово виконує функції сторожового собаки. Вольпіно дуже уважний до всього, що відбувається навколо, і швидко попереджає господаря про незнайомців чи підозрілі звуки.

Емі Ворнер вважає, що ця порода особливо сподобається власникам, які хочуть мати пильного компаньйона без необхідності заводити великого охоронного собаку.

Водночас вольпіно досить гучний, тому з раннього віку потребує навчання, щоб не реагувати надмірним гавкотом на звичайні міські шуми.

Характеристика породи:

Характер: відданий, енергійний, ласкавий;

Зріст: 27 – 30 сантиметрів;

Вага: 4 – кілограмів;

Тривалість життя: 12 – 15 років.



Вольпіно італьяно / Pinterest

До слова, багато власників керуються розміром собаки при виборі улюбленця. Дехто вважає, що з дрібними песиками, зокрема породи чихуахуа, впоратися буде найлегше. Однак, ветеринар Амір Анварі розповів, що серед усіх порід саме вони найчастіше проявляють агресію під час візиту до ветеринарної клініки.

За його словами, причиною такої реакції здебільшого є страх, нервове напруження та стрес через незвичне оточення.