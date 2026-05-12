От напуганного животного за 40 гривен до звезды Threads: как кошечка Мурля крадет сердца тысяч людей

Появление питомца в семье для многих владельцев становится началом целой эпохи, отсчетом новой жизни. Особенно когда самые трепетные моменты воспитания домашнего животного можно разделить с тысячами. Маленький котенок Мурля поселился в рекомендациях Threads и радует многих пользователей.

Владелица кошечки, пани Оля, рассказала 24 Каналу о первых днях любимицы в новом доме, ее особые привычки и о том, как Мурля крадет сердца тысяч пользователей сети.

"Я плакала как дура, когда ее забирала": история появления кошечки в новой семье

Девушка призналась, что они вместе с парнем всегда любили котов и еще с начала отношений говорили, что заведут любимца, когда переедут в собственную квартиру. Переезд давно состоялся, но то желанное "когда-то" постоянно откладывалось.

Парень переживал из-за возможного хаоса в доме, шерсть, запахи и другие "кошачьи приколы", а Оля упорно находила контраргументы. В какой-то момент они все же пришли к тому, что готовы к новому члену семьи – и именно парень, говорит Оля, первым о таком заговорил.

Как только это произошло, она в тот же день бросилась искать котенка: мониторила OLX, писала в Threads, в группы по пристройству животных, расспрашивала знакомых.

Они точно знали две вещи: хотят именно кошечку и именно трехцветную. Такие котики всегда казались Оле особенными и невероятно красивыми. Породистых животных пара даже не рассматривала. В конце концов она нашла "ту самую" на OLX буквально за 40 гривен. На фото было несколько котят, но выбор сразу пал именно на нее. Парню малышка тоже понравилась с первого взгляда.

Уже в тот же вечер девушка-продавщица привезла котенка под дом, а новоиспеченная котомама пулей помчалась в зоомагазин покупать все необходимое на первые дни.

Я как ее забирала – плакала как дура, настолько это было для меня волнительно. И следующие 2 – 3 дня, когда люди начали подхватывать мой контент в соцсетях и писать какие-то милые комменты, я тоже плакала,

– поделилась эмоциями Оля.

Она также добавила, что первые два дня кошка адаптировалась: пряталась за картиной, осторожно исследовала квартиру буквально по квадратному метру, иногда устраивала "туалетный хаос". Хозяйка в панике гуглила и "джипитичятила", как правильно приучить малышку к лотку.

В итоге все как-то наладилось само собой, хоть какое-то время ночью они просыпались и буквально носили ее в лоток, потому что счет шел на секунды. Теперь же за кисой следят 24/7, ведь она уже вышла на новый уровень – начала покорять вершины мебели и грызть провода.

Мурля – настоящая радость для владельцев: смотрите милые фото, предоставленные Олей 24 Канала

"Каждый тредс – разрыв по активности": как Мурля стала звездой сети?

Все закрутилось после одного Threads-поста, где Оля написала, что в 20:00 им привезут котенка, и попросила советов у опытных котородителей. Пост неожиданно залетел в рекомендации: люди массово комментировали, делились опытом, а потом начали просить показать саму кошку.

Новоиспеченная петмама начала регулярно выкладывать фото и видео, описывая все в своей фирменной манере – с шутками и самоиронией. Людям это настолько зашло, что почти каждый новый Threads "разрывал" активность.

Теперь, призналась Оля, ее дни проходят буквально как вторая работа: ответы на комментарии, монтаж видео и бесконечный смех с реакций аудитории.

Мурля постепенно подрастает и забавляет аудиторию в Threads: смотрите трогательные фото, предоставленные 24 Каналу

"Потом буквально на 2-й день, мне начали писать бренды, чтобы подарить малышке свою продукцию. Ну а кто я такая, чтобы отказываться? Нам прислали афигенную лежанку и коврик развивающий/развлекательный, мы сделали им рекламу в Threads и в TikTok, кооперейшн был успешный, куча лайков, пересылок, комментов. Мурлю узнают уже во всех соцсетях", – рассказала владелица.

При этом девушка уточнила, что изначально они вообще не планировали делать из кисы маленькую интернет-звезду, но люди в TikTok и Threads буквально "сходят с ума от этой прикормки". Контент создается сам собой 24/7, потому что котенок сейчас максимально активен, смешной и интересный.

Так что они точно планируют продолжать. Им нравится внимание людей, брендов и атмосфера вокруг аудитории, которую они собрали.

Люди, которые любят котов – это самые лучшие люди. Ни одного негативного комментария, только поддержка, юмор и фотки собственных котиков. Разве может что-то быть лучше для блогера?,

– поделилась мыслями Оля.

Некоторые даже писал, что их контент "держит менталку", а люди, которые не могут завести кота, таким образом закрывают потребность в "сюсипусичности". Девушка также заметила, что в ленте все больше людей начали заводить Threads и постить своих котят. Возможно, это просто алгоритмы, а возможно – новый тренд.

"Лапкой должен касаться кого-то обязательно": что известно об особенностях характера кошечки?

Спит Мурля вместе со своими родителями. Оля пытается укладывать ее в новую лежанку, но среди ночи кошка все равно перелезает к людям. Ей критически важен телесный контакт – лапкой обязательно надо кого-то касаться.

Теперь пара просыпается в 6 – 7 утра вместо прежних 9 – 10, но они уже смирились. Сейчас киса максимально активная и "дикая-дичка", поэтому ее постоянно выматывают играми, чтобы хоть немного поспать ночью.

Мурля очень тактильная, мурлыкает и имеет серьезный пищевой интерес к человеческой еде. Хозяева стараются ничего не давать, хотя выпрашивать она умеет профессионально. Единственное исключение – вареная креветка. От нее Мурля просто потеряла голову. Собственно, как и полмиллиона людей в TikTok от видео с этой дегустацией.

Первая в жизни Мурли креветочка: смотрите видео

Что стоит знать владельцам перед тем, как заводить котика?

Перед тем как взять любимца домой, специалисты советуют обращать внимание не только на внешность животного, но и на его темперамент и привычки. Еще до переезда кота стоит определиться с ветеринарной клиникой и записать животное на первичный осмотр в первые дни после адаптации.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить готовности семьи к появлению животного. Все жители дома должны поддерживать это решение, а лучше всего – вместе участвовать в выборе любимца. Если в доме уже есть другие животные, необходимо заранее продумать правильное знакомство между ними, чтобы избежать стресса и конфликтов.

Также будущим владельцам напоминают, что кот – это не только эмоции и уют, но и постоянные расходы. Нужно учесть расходы на обеспечение комфортной и счастливой жизни любимца:

питание;

ветеринарный уход;

игрушки;

средства гигиены и тому подобное.

Речь идет о базовом наборе для мурлыкилоток и наполнитель, миски для еды и воды, когтеточка, переноска. После переезда коту необходимо время на адаптацию, поэтому специалисты рекомендуют сначала обустроить для него отдельное безопасное пространство со всем необходимым, где он сможет спокойно привыкнуть к новой среде.