Похожа на Ариану Гранде: кошка с уникальными бровями повеселила сеть

Некоторые хвостатые в прошлой жизни точно были всемирно известными звездами. А кому-то селебрети позавидуют и сейчас. Такова кошка по имени Руби – небольшая серая красавица, которая покорила интернет благодаря своим причудливым "бровям".

Ее владелица опубликовала фото в сообществе r/SupermodelCats с простой подписью о ее "бровях" и этого хватило, чтобы привлечь внимание тысяч людей.

К теме Кошачья речь без слов: как распознать настроение любимца по его телу

Что известно о обладательнице самых ярких бровей среди кошек?

На фото мурки, распространенных в сети, темные пятна шерсти над большими круглыми глазами создают иллюзию аккуратных изогнутых бровей. Благодаря этому Руби выглядит будто постоянно немного удивленной или озабоченной – и это делает ее еще милее.

В комментариях пользователи восхищаются: кто-то пишет, что дал бы ей все, что она захочет, а другие шутят, что это "если бы Ариана Гранде была кошкой" или что ей стоит сняться в собственном мультфильме. Секрет популярности Руби – в выразительности ее мордочки. Такие "брови" придают ей почти мультяшный вид, будто она постоянно что-то внимательно наблюдает.

Однако, как говорят в Parade Pets, на самом деле у котов нет настоящих бровей, как у людей. Подобный эффект создают окрас шерсти, форма мордочки и особые усики над глазами, которые помогают ориентироваться в пространстве.

Сочетание больших глаз, миниатюрного телосложения и уникальных "бровей" сделало Руби настоящей интернет-звездой. Она выглядит одновременно нежной и немного драматичной – а это идеальная формула для вирусной популярности.

Интересно! Согласно исследованию, опубликованному в журнале Behavioural Processes, ученые зафиксировали 276 различных мимических выражений у кошек. Они используются для передачи как агрессии или дружелюбия, так и промежуточных эмоциональных состояний.



Исследователи также предполагают, что такое разнообразие мимики могло сформироваться под влиянием многотысячелетнего сосуществования с людьми. Так, примерно за 10 тысяч лет коты "развили" более широкий спектр выражений для коммуникации с нами.

Кстати, недавно мы рассказывали о котике с причудливыми лапками, которые выглядят несколько непропорционально относительно его тела, а впрочем, не мешают ему быть фаворитом для своих владельцев.

Кто еще из любимцев стал звездой сети?