Такой забавный момент не мог остаться без внимания. О нем рассказали на News 18.

Как женщина с котом на голове прибыла в аэропорт?

В мире тревел-гаков люди придумывают разные способы обойти ограничения – например, надевают несколько слоев одежды, чтобы не платить за багаж. Но в этот раз одна женщина, похоже, превзошла всех: она спокойно пришла в аэропорт с живым котом на голове, который выглядит как модная меховая шапка.

Судя по подписи к видео, его сняли в аэропорту Тампы, однако личность "героини" не установлена. На видео она уверенно движется по терминалу, тогда как кот у нее на голове остается совершенно спокойным, что лишь добавляет ситуации абсурдности.

Справочно: Тампийский международный аэропорт расположен в 10 километрах к западу от центра города Тампа, в графстве Хиллсборо, Флорида, США.

Пользователи шутят, что животное выглядит так, будто само "в курсе плана". В соцсети X видео вызвало шквал реакций – от восторга до недоверия. Многие иронизируют, что не может пронести даже бутылку воды, тогда как здесь "гениальный лайфхак" позволяет пройти с котом просто на голове.

Некоторые комментаторы обратили внимание на контраст со строгими проверками для обычных пассажиров, другие – на необычное поведение самого кота. Владельцы животных удивляются, как он остается настолько спокойным, ведь большинство котов не терпят даже переносок.

Некоторые даже пошутил, что животное настолько органично "сливается" с образом, что выглядит частью одежды, другие же придумывают фантастические объяснения, будто именно кот "управляет ситуацией".

Как позаботиться о любимце во время перелета?

Как отметили в Humane World for Animals, авиаперелеты могут представлять серьезный риск для домашних животных, поэтому перед путешествием стоит тщательно взвесить все возможные опасности. Прежде всего рекомендуется рассмотреть альтернативы перелета. Если есть возможность, лучше путешествовать автомобилем или оставить любимца под присмотром проверенного смотрителя или в специальном отеле для животных.

Если же перелет неизбежен, важно оценить, преобладают ли его преимущества над потенциальными рисками. Перед поездкой необходимо посетить ветеринара: большинство авиакомпаний требует справку о состоянии здоровья животного, обычно выданную не позднее чем за 10 дней до вылета.

Также следует проверить актуальность вакцинаций, подготовить все документы (включая информацию о микрочипе, прививки, лекарства и контакты врача) и иметь фото животного на случай его потери. Если путешествие предусматривает пересечение границы, стоит заранее ознакомиться с требованиями страны назначения – возможным карантином, дополнительными разрешениями и другими формальностями.

Если перелет все же необходим, желательно выбирать перевозку животного в салоне самолета, если это позволяют правила авиакомпании. Для этого нужно заранее уточнить все условия:

допустимые размеры животного;

тип переноски, ограничения по количеству животных на борту;

требования к здоровью.

Во время прохождения контроля в аэропорту животное придется отдельно проверять: либо держать его на поводке вне переноски, или просить дополнительную проверку без изъятия. Наибольшие риски связаны с перевозкой в багажном отсеке: ежегодно бывают случаи травмирования, гибели или исчезновения животных из-за перепадов температуры, плохую вентиляцию или человеческие ошибки.

Поэтому, если избежать этого невозможно, стоит минимизировать риски: выбирать прямые рейсы, лететь вместе с животным, сообщать экипажу о его присутствии и избегать перевозки брахицефалов в таких условиях.

Також важно підготовити тварину заздалегідь.

