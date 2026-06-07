"Зарплату" получает рыбой: кот упорно помогает возиться на огороде

Домашние любимцы, как полноправные члены семьи, нередко приобщаются и к выполнению домашних забот. Не исключением стал и герой нашей истории – котик взялся помогать хозяевам обрабатывать огород.

Видеороликом с пушистым хозяином поделились в сети Threads. Там он собрал тысячи лайков и сотни комментариев.

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Как кот занимался на огороде?

Сезонные работы на огороде требуют довольно много времени и рук, подойдут для этого процесса и лапы. Владислав, владелец котика, решил привлечь своего любимца к помощи.

Для мурлыки пристроили специальное место в ящике, с которого тот важно контролирует работу на огороде. Вероятно, кот своим весом несколько интенсифицирует окучивание рядков, а также, что более важно, лично проверяет качество выполнения процесса и обработки посаженного картофеля.

Пушистик прилагается к обработке огорода: смотрите видео

Людям в комментариях откровенно понравился этот "агроном". Многие восхищались такой кошачьей помощью, шутя, что получился такой себе "мотоблок".

Один из пользователей спросил, какую "зарплату" мурчик получает за проделанную работу, на что хозяин отметил, что котик заслуживает 5 рыбин. Другие писали, что без такого работника владельцы точно не справились бы на огороде.

Был и ряд других забавных и восторженных комментариев к видео:

Стабилизации какой-то бы добавить, не дрова же везете;

Какой у вас помощник усидчивый!

Отрабатывает корм, красавчик;

О, да! С таким помощником веселее обертывать картошку!

Это я приезжаю к бабушке и "помогаю" на даче;

Главный агроном. Надо еще на ящике наклейку "НИВА" прилепить.

Кстати, несколько ранее пес Феня стал настоящей звездой после того, как помог своей хозяйке сажать картошку. Видео с четвероногим помощником уже собрало миллионы просмотров и вызвало оживленное обсуждение в сети. В комментариях пользователи шутили, что такую трудолюбивую собаку стоит сдавать в аренду.