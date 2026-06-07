Відеороликом із пухнастим хазяїном поділилися в мережі Threads. Там він назбирав тисячі вподобань і сотні коментарів.

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Як кіт порався на городі?

Сезонні роботи на городі потребують доволі багато часу й рук, підійдуть для цього процесу й лапи. Владислав, власник котика, вирішив залучити свого улюбленця до допомоги.

Для мурчика прилаштували спеціальне місце в ящику, з якого той поважно контролює роботу на городі. Ймовірно, кіт своєю вагою дещо інтенсифікує підгортання рядків, а також, що більш важливо, особисто перевіряє якість виконання процесу й обробки посадженої картоплі.

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Пухнастик докладається до обробки городу: дивіться відео

Людям у коментарях відверто сподобався цей "агроном". Багато хто захоплювався такою котячою допомогою, жартуючи, що вийшов такий собі "мотоблок".

Один із користувачів запитав, яку "зарплату" мурчик отримує за виконану роботу, на що господар зазначив, що котик заслуговує на 5 рибин. Інші писали, що без такого працівника власники точно не впоралися б на городі.

Була й низка інших кумедних і захоплених коментарів до відео:

Стабілізації якоїсь би додати, не дрова ж везете;

Який у вас помічник посидючий!

Відробляє корм, красунчик;

О, так! З таким помічником веселіше обгортати картоплю!

Це я приїжджаю до бабусі і "допомагаю" на дачі;

Головний агроном. Треба ще на ящику наклейку "НИВА" приліпити.

До речі, дещо раніше пес Феня став справжньою зіркою після того, як допоміг своїй господарці садити картоплю. Відео з чотирилапим помічником уже зібрало мільйони переглядів і викликало жваве обговорення в мережі. У коментарях користувачі жартували, що такого працьовитого собаку варто здавати в оренду.