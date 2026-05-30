Вона вже побувала у 4 подорожах. Про одну з них розповіла її петмама Марта Бедрик у Threads.

Як киця мандрує потягом?

Користувачів розчулило відео, на якому кішечка Шпуля досліджує купе у вагоні потяга. Вона освоюється у просторі, виглядає у віконце й чемно слухає своїх господарів.

У купе пухнаста улюблениця вивчила вже майже все й розпочала досліджувати коридор. А на наступні мандрівки Шпуля має нову амбітну мету – відкрити локацію усього вагона.

Кішечка вивчає купе: дивіться миле відео

Чотирилапа пасажирка привернула увагу багатьох користувачів. Допис зібрав сотні вподобань, а в коментарях люди захоплювалися кішечкою.

Важливо! Укрзалізниця офіційно дозволяє подорожі з домашніми тваринами, перевезення здійснюється за встановленими правилами для комфорту пасажирів і власників улюбленців.

До речі, щоб мандрівки були лише в задоволення і для вас, і для тварини, варто змалку привчати її до переноски та коротких поїздок. Перед подорожжю потрібно перевірити правила перевезення й підготувати ветеринарну аптечку.

Для поїздок із тваринами за кордон потрібні ветеринарний паспорт, міжнародний сертифікат здоров'я, мікрочіп або татуювання та інші необхідні документи.