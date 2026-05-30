Она уже побывала в 4 путешествиях. Об одном из них рассказала ее петмама Марта Бедрик в Threads.

Как кошка путешествует на поезде?

Пользователей умилило видео, на котором кошечка Шпуля исследует купе в вагоне поезда. Она осваивается в пространстве, смотрит в окошко и вежливо слушает своих хозяев.

В купе пушистая любимица изучила уже почти все и начала исследовать коридор. А на следующие путешествия Шпуля имеет новую амбициозную цель – открыть локацию всего вагона.

Кошечка изучает купе: смотрите милое видео

Четвероногая пассажирка привлекла внимание многих пользователей. Сообщение собрало сотни лайков, а в комментариях люди восхищались кошечкой.

Важно! Укрзализныця официально разрешает путешествия с домашними животными, перевозки осуществляется по установленным правилам для комфорта пассажиров и владельцев любимцев.

Кстати, чтобы путешествия были только в удовольствие и для вас, и для животного, стоит с детства приучать его к переноске и коротким поездкам. Перед путешествием нужно проверить правила перевозки и подготовить ветеринарную аптечку.

Для поездок с животными за границу нужны ветеринарный паспорт, международный сертификат здоровья, микрочип или татуировка и другие необходимые документы.