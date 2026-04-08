Миссия невыполнима: кот хотел открыть аэрогриль, а вместо этого стал звездой сети
- Пушистик пытался открыть аэрогриль, но потерпел досадное падение.
- Владелица кота рассказала, что он уже научился открывать двери и ящики, и отмечает его обаяние и выходки.
Четвероногие частенько любят похозяйничать дома, в частности в кухне. Один из таких мурлык заинтересовался аэрогрилем и изо всех сил пытался его открыть. Однако малыша постигла неудача.
Забавной историей о своем любимце поделилась его владелица на странице maria.nazar в TikTok.
Что известно о хвостатом поваре?
На кадрах под интригующее музыкальное сопровождение можем подсмотреть за попытками белого пушистика разобраться с кухонной техникой.
Котик пытался открыть аэрогриль и так старался, что не удержал равновесие, когда техника ему все же поддалась.
Пушистик, как рассказала хозяйка, дорос до возраста 6 месяцев и уже научился открывать двери и некоторые ящики. Его владелица нашла в пакете и сейчас воспитывает с любовью и поддержкой.
А кот радует владелицу своими выходками и волшебной белоснежной красотой.
Промышляет грабежом и кражами и мечтает открыть холодильник – вечно голодный Кокочоко,
– добавила подпись к видео хозяйка.
Пользователи сети отмечали профессиональный восторг котика-повара и делились утешительными историями о собственных домашних животных. Некоторые шутили, что котик с видео в прошлой жизни был агентом 007 и заслуживает Оскар за эти замечательные моменты.
К слову, если вы не сторонники кошачьих лапок в кухне, специалисты дали советы, как отучить любимцев ходить по кухонным поверхностям.
У PetMD отмечают, что для того, чтобы домашний котик чувствовал себя счастливым, важно учитывать его природные инстинкты и обеспечивать достаточную активность и развлечения. Ветеринарка Джиллиан Орландо отмечает, что котов ошибочно считают неприхотливыми животными, хотя они требуют не меньшего внимания и вовлеченности, чем собаки.
Что еще известно о пушистиках-звездах сети?
Кот Златко живет в семье пианистов в Хорватии и любит классическую музыку. Его владельцы регулярно публикуют в сети видео с домашних репетиций.
А вот тибетский мастиф Джампер частенько появляется на улицах Киева и заходит в различные заведения, привлекая внимание прохожих. Несмотря на вес более 45 килограммов, эти собаки при должном воспитании отличаются спокойным и дружественным характером.
В Одессе на местном Промрынке есть собственный талисман. Пес по имени Джек стал легендой 7-го километра и удивляет всех своими стильными нарядами.