Получил диплом за милые глазки: пушистый выпускник пришел на празднование в ресторан

Четвероногие любимцы на самом деле могут играть чуть ли не любые роли. Котик по имени Батеркрим прекрасно вжился в амплуа выпускника вуза. Его владельцы привели кота в ресторан.

Не забыли хозяева и традиционную конфедератку. Милым видео поделились на странице spongecake_cats в TikTok.

Что известно о коте-выпускнике?

Ролик с мурчиком в мантии и головном уборе выпускника собрал бешеную активность в сети. На нем кот спокойно себе наслаждается семейным ужином в ресторане.

Батеркрим просто взял стул и устроился, будто у себя дома!,

– шутливо отметили в подписи к видео.

Оно и не удивительно, ведь кот, очевидно, вел себя отлично и заслужил соответствующий приятный вечер. Гостей заведения тоже очень заинтересовал котик, и они мгновенно обступили нарядного мурчика со всех сторон с камерами.

Снятый вечер привлек внимание миллионов людей в сети: только лайков там более 7 миллионов.

В комментариях же люди восхищались миловидным котиком и его "учебными достижениями". "Бакалавр наук по родословной", – написал один из пользователей.

Некоторые шутили, что якобы даже кот смог получить диплом, сравнивая его блестящий путь с собственным опытом. Другие же не совсем оценили "кошачью" компанию в заведении: многие писали, что котик не должен был бы находиться в общественном заведении.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали несколько подобную историю еще об одном пушистом студенте. В одном из университетов США на лекцию по истории девушка привела таксу. Сначала преподаватель Мэтью Питман заявил, что присутствие животных на занятиях является непрофессиональным и неуместным.

Однако его отношение резко изменилось после одного жеста собаки – настолько, что дальше лекцию он уже проводил, держа таксу на руках.