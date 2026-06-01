Не забули господарі й традиційну конфедератку. Милим відео поділилися на сторінці spongecake_cats в TikTok.
Що відомо про кота-випускника?
Ролик із мурчиком у мантії й головному уборі випускника зібрав шалену активність у мережі. На ньому кіт спокійно собі насолоджується сімейною вечерею в ресторані.
Батеркрім просто взяв стілець і вмостився, ніби у себе вдома!,
– жартівливо зазначили у підписі до відео.
Воно й не дивно, адже кіт, вочевидь, поводився відмінно й заслужив відповідний приємний вечір. Гостей закладу теж дуже зацікавив котик, і вони миттю обступили нарядного мурчика з усіх сторін з камерами.
Зафільмований вечір привернув увагу мільйонів людей в мережі: тільки вподобайок там понад 7 мільйонів.
У коментарях же люди захоплювалися миловидним котиком і його "навчальними здобутками". "Бакалавр наук із родоводу", – написав один із користувачів.
Дехто жартував, що буцімто навіть кіт зміг отримати диплом, порівнюючи його блискучий шлях із власним досвідом. Інші ж не зовсім оцінили "котячу" компанію в закладі: багато хто писав, що котик не мав би перебувати в громадському закладі.
Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали дещо подібну історію ще про одного пухнастого студента. В одному з університетів США на лекцію з історії дівчина привела таксу. Спочатку викладач Метью Пітман заявив, що присутність тварин на заняттях є непрофесійною та недоречною.
Однак його ставлення різко змінилося після одного жесту собаки – настільки, що далі лекцію він уже проводив, тримаючи таксу на руках.