Таскает еду из-под носа у бенгальского тигра: в зоопарке Мехико разоблачили рыжего вора

Разительное отличие в размерах не мешает рыжему котику спокойно возиться в миске почти 300-килограммового бенгальского тигра. Пушистик чувствует себя совершенно спокойно в вольере своего сородича и лакомится аппетитным мясом.

Происходит все это в знаменитом зоопарке Чапультепек в Мехико. Там работники уже несколько месяцев не могут справиться с необычным "нарушителем" рыжим домашним котом весом около 4 килограммов. Неординарный случай осветили в Santa Monica Observer.

К теме Почему ваш кот на вас мяукает: ветеринары объяснили, что он пытается сказать

Как кот ворует еду у бенгальского тигра?

Малый пушистик наведывается к хищнику по несколько раз в неделю. Камеры наблюдения зафиксировали, как он появляется сразу после того, как тигрица заканчивает есть и засыпает. После этого рыжий "гость" без всякого страха подходит к миске и лакомится остатками пищи.

Работники зоопарка пытались перекрыть отверстия в ограждении, ставили ловушки с тунцом и даже меняли график кормления тигра, однако кот каждый раз находил новый способ проникнуть внутрь. По словам смотрителей, он настолько привык к ситуации, что ведет себя в вольере так, будто это его территория.

Сначала тигрица была заметно озадачена таким поведением маленького наглеца. Работники говорят, что никогда раньше не видели в ее глазах такого удивления. Впоследствии хищница перестала реагировать на незваного гостя – теперь она лишь иногда открывает глаз, наблюдает за котом и снова засыпает.

История быстро стала вирусной в соцсетях. Пользователи шутят, что рыжий кот "захватил" территорию тигра, а некоторые называют его настоящим гением среди мурлык.

В то же время часть людей обратила внимание на условия содержания тигрицы, критикуя вольер за недостаток пространства и развлечений для животного. Несмотря на все попытки работников зоопарка, рыжий "рейдер" до сих пор остается неуловимым и продолжает регулярно наведываться к своему опасному соседу.

Что известно о зоопарке Чапультепек?

Зоопарк Чапультепек в Мехико считают одним из лучших в мире. Это также самая популярная локация одноименного парка.

Его строительство начали в июле 1923 года, а уже в 1924 году зоопарк открыл двери для посетителей. Идея создания принадлежала мексиканскому зоологу Альфонсо Луис Эррера, который перед началом работы посетил ведущие зоопарки Европы, чтобы создать максимально комфортные условия для животных.

Где расположен Чапультепек: смотрите на карте

Сначала планировали только птичий заповедник, но впоследствии проект значительно расширили. В конце XX века зоопарк получил международное признание благодаря успешной программе разведения панд, которые стали любимцами посетителей.

Сегодня здесь проживает около 2000 животных, для которых пытались воссоздать естественную среду обитания. Среди жителей – мексиканский серый волк, редкий пес шолоицквинтли и многочисленные рептилии в большом террариуме. Также в зоопарке открыли "Дом бабочек" с большой коллекцией этих насекомых.



Как выглядит пес шолоицквинтли, которого можно увидеть в зоопарке Чапультепек / iStock.com

Насколько родственны коты и тигры?

Эксперты из Cats Protection объяснили, что все коты – от домашних любимцев до львов и тигров – принадлежат к семейству котовых (Felidae), которое начало формироваться около 25 миллионов лет назад. Древнейшей ветвью считается род Panthera, от которого произошли современные большие кошки: тигры, львы и пантеры.

Тигры стали одними из первых представителей этой линии, поэтому сумели приспособиться к различным климатическим условиям – от морозов Сибири до жарких болот Индии.

Домашние кошки при этом относятся к роду Felis и имеют очень близкое генетическое родство с африканской дикой кошкой. Несмотря на разницу в размерах, домашние кошки и тигры имеют около 95,6% общей ДНК и сохранили много схожих черт. Среди основных сходств:

гибкое сильное тело;

длинный хвост для баланса;

острые зубы и когти, приспособлены к охоте.

И тигры, и домашние коты являются хищниками, поэтому нуждаются в мясе в рационе. Кроме того, оба вида активно обозначают свою территорию – царапают поверхности, оставляют запаховые метки и трутся мордой о предметы.

Какие еще мурлыки стали звездами в сети?

Кошка Флосси, которую считают самой старой в мире, дожила до 30 лет и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Животное в свое время нашли прямо на улице в Англии, после чего она неоднократно меняла хозяев.

Между тем кошка Руби покорила соцсети благодаря необычным "бровям", которые делают ее мордочку очень выразительной. Фотографии пушистой появились в сообществе Reddit и быстро стали вирусными – пользователи сравнивали Руби с Арианой Гранде и шутили, что она могла бы стать героиней мультфильма.