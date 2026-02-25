Не все коты одинаковые: специалисты рассказали, почему пушистики так ненавидят воду

Принято считать, что едва ли не каждый кот по умолчанию не любит воду. В то же время пушистики обожают рыбу, и это противоречие давно вызывает улыбку. Сегодня домашние питомцы могут смаковать рыбные деликатесы, оставаясь абсолютно сухими, но дикие предки кошек, судя по всему, не боялись замочить лапы, чтобы достать вкусную добычу.

Специалисты из Scientific American объяснили, все ли коты на самом деле терпеть не могут воду и с чем это может быть связано.

Почему некоторые пушистики не в восторге от водных процедур?

По словам Карло Сиракузы, ветеринарного бихевиориста из Университета Пенсильвании, коты в этом смысле не так уж и уникальны по сравнению с собаками.

Мы привыкли считать котов какими-то особыми существами, что терпеть не могут воду, но многие собаки также ее избегают,

– замечает он.

Одна из причин распространения стереотипа, по мнению экспертов, заключается в образе жизни домашних животных. Коты преимущественно проводят время в помещении, тогда как собак чаще выводят на прогулки, берут на природу, купают, поэтому они имеют больше шансов привыкнуть к воде и даже полюбить ее.

К тому же собачки регулярно моются водой, а коты ухаживают за шерстью языком, при этом вода им для этого не нужна. В то же время у кошек действительно есть объективные причины избегать воды, когда это возможно. По всему телу у них расположены чувствительные волоски, похожие на усы, которые помогают ориентироваться в пространстве.

Мокрые волоски могут нарушать эту чувствительность, предполагает ветеринарная бихевиористка Вайлани Сунг. Кроме того, мокрая шерсть делает кота уязвимым к переохлаждению, ведь воздух, который задерживается между шерстинками выступает в роли главного природного изолятора.

Несмотря на все это, специалисты настаивают, что обобщение якобы все коты боятся воды – ошибочно.

Когда мы делаем такие широкие выводы, мы наносим вред самим животным. Коты – это индивидуальности. Одни любят воду, другие – избегают ее любой ценой,

– говорит Вайлани Сунг.

Как типичные жертвы в пищевой цепочке, коты инстинктивно не любят непредсказуемых ситуаций. Даже самые смелые охотники сохраняют в генетической памяти страх перед хищниками и опасной средой. Поэтому ограничение свободы движений или попадание в незнакомые условия вызывают у них сильный дискомфорт.

В общем коты негативно реагируют на новые стимулы, которые они не могут контролировать,

– заключает Сиракуза.

О таком говорят и украинские ветеринары. Они добавляют, что одной из причин негативного отношения животного к воде мог стать предыдущий неудачный опыт с купанием.

Если кот здоров, то обычно нет никакой ветеринарной необходимости его купать, то он прекрасно справится с гигиеной сам и всегда будет выглядеть ухоженным. Если же владелец хочет иметь возможность мыть кота, специалисты советуют делать это очень постепенно, приучая животное к каждому этапу так, чтобы оно чувствовало себя в безопасности.

Эксперты объяснили, что домашние коты, особенно те, что едят сухой корм, часто пьют мало воды. Эволюционно они получали большую часть жидкости из пищи (мясо, рыба), а не из открытых источников в засушливых ландшафтах.

Как контролировать поведение кошек в отношениях с водой?

Сиракуза рекомендует ставить несколько мисок с водой – обязательно хотя бы одну как можно дальше от миски с едой и желательно на возвышении в центральной части дома.

Специалисты также подчеркнули, что использовать пульверизатор с водой для наказания – плохая идея, независимо от отношения кота к воде. Реакция обычно запоздалая, и животное воспринимает владельца как непредсказуемую угрозу.

Вместо этого лучше применять положительное подкрепление, в частности хвалить и поощрять желаемое поведение, а нежелательное – мягко отвлекать и перенаправлять.

А если ваш кот относится к тем счастливчикам, которые воду любят, то наслаждайтесь этими проделками.

Некоторые коты просто обожают воду: сидят возле раковины и мяукают, пока не откроют кран. Другие играют в собственной миске, разбрызгивая воду по всей кухне,

– смеется Вайлани Сунг.

