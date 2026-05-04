В Китае домашними любимцами становятся совершенно неожиданные животные

В крупных городах Китая стремительно набирает популярность необычный тренд - жители заводят кур и петухов в качестве домашних любимцев. Пернатые постепенно вытесняют традиционных котов и собак, становясь полноценными членами семей.

Бизнес уже активно подстраивается под новый спрос, предлагая специальные товары и аксессуары. Об этом пишет KURAZH.

Смотрите также Какую породу собак пытались уничтожить советская власть и нацисты

Как в Китае заводят кур вместо кошек и собак?

В Китае все больше жителей крупных городов выбирают кур и петухов в качестве домашних животных. Такая тенденция особенно заметна в мегаполисах, где традиционные любимцы – собаки и коты – постепенно теряют популярность среди части населения.

Владельцы пернатых уверяют, что куры могут быть не менее привязанными к людям, чем другие домашние животные. По их словам, эти птицы способны узнавать хозяина, реагировать на внимание и даже демонстрировать своеобразное "эмоциональное поведение".

Кроме того, в городских условиях все чаще можно увидеть, как кур выгуливают в специальных тележках или на руках, что еще несколько лет назад казалось бы диковинкой.

Одной из ключевых причин популярности кур является экономический фактор. Содержание таких животных обходится значительно дешевле, чем уход за собаками или котами. Пернатые не требуют дорогого корма, сложного ветеринарного ухода или специальных условий содержания.

Также важную роль играет их способность быстро адаптироваться к жизни в квартире или частном доме. Владельцы отмечают, что куры не создают значительного шума (особенно если речь идет не о петухах), а также могут приносить пользу – например, нести яйца.

Кроме практических преимуществ, люди отмечают и психологический аспект: общение с животными помогает снижать уровень стресса, а необычность таких любимцев добавляет положительных эмоций в повседневную жизнь.

Как бизнес реагирует на новую моду?

Рост популярности кур как домашних животных быстро подхватил бизнес. На рынке появляется все больше специализированных товаров для пернатых любимцев.

В частности, производители предлагают подгузники, чтобы содержать чистоту в доме, а также одежду и аксессуары: от шляп и шапочек до обуви.

Таким образом, куры постепенно превращаются не только в домашних животных, но и на часть модной культуры. Отдельные компании даже разрабатывают специальные переноски и тележки для выгула, что еще больше закрепляет тренд на "урбанистических" пернатых любимцев.

24 Канал собрал самые популярные товары для кур на китайских маркетплейсах.

Популярные вещи для кур / Скриншот Joom, Aliexpress

Эксперты отмечают, что популярность необычных домашних животных часто растет в крупных городах, где люди ищут альтернативу классическим вариантам. В то же время вопросы гигиены, шума и условий содержания могут сдерживать массовое распространение такого тренда.

Популярны ли куры как домашние любимцы в Украине?

В Украине куры пока не стали массовыми домашними любимцами, как это наблюдается в некоторых странах, однако подобные истории появляются все чаще. В частности, как рассказывает "УП. Жизнь" 28-летняя львовянка Оксана уже несколько лет живет в квартире вместе с курицей Рыжулей и петухом Тупиком.

По ее словам, такие любимцы могут дарить не меньше эмоций, чем традиционные коты или собаки.

Они – мое утешение и доза пернатого кайфа. После тяжелого дня я могу оставить телефон, прийти к Тупику и Рыжуле, проводить с ними время и мне так хорошо,

– рассказывает девушка.

Оксана и ее любимцы / Фото "УП.Жизнь"

Оксана отмечает, что куры неприхотливы в уходе и легко адаптируются к жизни в квартире. Она обустроила для них специальное место для сна в ванной комнате, а днем птицы свободно передвигаются по помещению.

Во избежание неудобств хозяйка использует специальные "памперсы", а также устройство, которое приглушает кукареканье петуха. Несмотря на необычность такого выбора, девушка уверяет, что содержать кур значительно дешевле, чем других домашних животных.

"Я всегда шучу, что у меня безотходное производство", – говорит она, объясняя, что птицы едят большинство остатков пищи.

Подобные истории свидетельствуют о постепенном изменении отношения украинцев к домашним любимцам, хотя этот тренд остается нишевым. Эксперты отмечают, что популярность таких животных ограничивается условиями проживания и привычками общества. В то же время примеры вроде Оксаны показывают, что куры могут быть полноценными домашними любимцами даже в городских квартирах.

Каких еще необычных любимцев заводят украинцы?

В Украине все больше людей выбирают экзотических животных вместо традиционных кошек и собак. Среди популярных любимцев: питоны, сурикаты, ежи, ящерицы, павлины и игуаны.

Часто украинцы ищут необычных животных из-за интереса к экзотике или желания выделиться. В то же время такие любимцы требуют значительно более сложного ухода, чем обычные домашние животные.

Например, рептилиям необходимы специальные террариумы с контролем температуры, освещения и влажности. Некоторые виды, например сурикаты, требуют постоянного внимания и социального взаимодействия.

Эксперты отмечают, что содержание экзотических животных – это большая ответственность и требует предварительной подготовки. Несмотря на это, интерес к таким любимцам в Украине постепенно растет.