Могут ли соседи заставить выселить собаку из-за лая: что говорит закон

Постоянный лай собаки нередко становится причиной конфликтов между соседями в многоквартирных домах. Однако само по себе недовольство жильцов не дает оснований требовать забрать или выселить домашнее животное.

В то же время владелец собаки обязан соблюдать правила общежития и не нарушать права других людей. Об этом говорится в статье 9 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения".

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Могут ли соседи требовать выселения собаки?

В Украине право граждан содержать домашних животных защищено законодательством. Закон разрешает содержание собак в квартирах и частных домах, но одновременно возлагает на владельцев обязанность соблюдать санитарные нормы и правила общежития с другими жителями.

Поэтому соседи не могут просто требовать убрать животное только потому, что оно им не нравится или время от времени лает. Для этого необходимо доказать систематическое нарушение прав других жильцов.

Если собака постоянно лает, особенно в ночное время, соседи имеют право обратиться в полицию, органов местного самоуправления или управляющей компании дома с жалобой на нарушение тишины. В таком случае предметом рассмотрения будет не само наличие собаки, а действия или бездействие ее владельца.

Если будет установлено, что хозяин не контролирует животное и создает постоянный дискомфорт для других жителей, его могут привлечь к административной ответственности.

Эксперты отмечают, что в украинской судебной практике случаи принудительного изъятия домашнего животного из-за лая чрезвычайно редки. Такие решения могут рассматриваться только при наличии комплекса нарушений: систематических жалоб, доказанного нарушения санитарных норм, угрозы безопасности людей или жестокого обращения с животным. Сам факт лая не является достаточным основанием для того, чтобы человека заставили отказаться от своего любимца.

Какие обязанности имеет владелец собаки?

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях владелец домашнего животного должен:

обеспечивать надлежащие условия содержания собаки;

соблюдать санитарно-гигиенические нормы;

не нарушать права и законные интересы других жильцов;

контролировать поведение животного;

не создавать угрозу безопасности людей и других животных.

Большинство конфликтов из-за лая собак можно решить без судов и жалоб. Часто проблема связана со стрессом животного, длительным пребыванием в одиночестве или недостаточным выгулом.

Поэтому прежде чем обращаться к правоохранителям, соседям советуют попробовать урегулировать ситуацию путем диалога. В то же время владельцам собак стоит помнить, что право на домашнее животное не освобождает от обязанности уважать комфорт других жителей дома.

За что владелец животного может получить штраф?

В Киеве владельцам собак напомнили об обязательной регистрации домашних любимцев в Центрах предоставления административных услуг. Процедура является обязательной для всех собак, проживающих в столице более 30 дней, тогда как регистрация котов остается добровольной.

После внесения данных в городской реестр животное получает уникальный номер, а владельцу выдают удостоверение и специальный QR-жетон. В Киевской городской государственной администрации объясняют, что регистрация помогает быстрее находить потерянных собак, контролировать вакцинацию и вести учет домашних животных.

За содержание незарегистрированной собаки предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, владельцу могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 170 до 340 гривен.

Для должностных лиц сумма штрафа составляет от 340 до 850 гривен. Если же из-за нарушения правил содержания собака нанесет вред человеку или его имуществу, штраф может возрасти до 1700 – 3400 гривен. В некоторых случаях закон также допускает конфискацию животного.