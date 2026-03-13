Маленький пес – большой характер: почему крошечные собаки часто такие агрессивные

Маленькие собаки часто имеют репутацию более агрессивных и шумных, чем крупные породы. Однако эксперты уверяют: дело вовсе не в размере животного.

Главная причина такого поведения часто кроется в ошибках самих владельцев. Об этом рассказывает этотолог Алехандро Карреньо.

Почему маленькие собаки являются такими "злюками"?

Многие люди убеждены, что маленькие собаки – например, чихуахуа или йоркширские терьеры – значительно агрессивнее больших. Впрочем специалисты по поведению животных объясняют: причина такой репутации кроется не в породе, а в отношении хозяев к своим любимцам.

Алехандро Карреньо отмечает, что владельцы часто бессознательно формируют проблемное поведение у своих собак. По его словам, существует несколько распространенных ошибок, которые могут провоцировать агрессию у маленьких пород.

Чрезмерная опека

Одна из самых распространенных ошибок – гиперопека. Некоторые владельцы постоянно переживают за маленькую собаку, берут ее на руки при встрече с другими животными или людьми.

В результате пес начинает воспринимать мир как опасный и реагирует на него страхом и агрессией.

Отношение к собаке как к игрушке

Еще одна проблема – отношение к маленьким собакам как к "плюшевым игрушкам". Их часто носят на руках, постоянно давят и не учитывают личное пространство.

Однако даже самый маленький пес имеет собственные границы. Когда их нарушают, животное может реагировать раздражением или агрессией.

Недостаточная социализация

Многие люди считают, что маленькие собаки могут жить только в квартире и не нуждаются в активных прогулках или общении с другими животными.

Но отсутствие социализации приводит к тревожности. Поэтому пес может начать громко лаять или даже бросаться на других животных или людей.

Что делать, если ваша собака агрессивная?

Исправить такое поведение у маленьких собак вполне возможно, если изменить подход к их воспитанию.

Прежде всего кинолог Наталья Виноградская советует относиться к маленькому псу так же как и к большому – с четкими правилами и последовательностью в поведении. Важно научить собаку базовым командам и регулярно заниматься дрессировкой, даже если животное выглядит крошечным и безопасным.

Не менее важной является социализация. Маленькая собака должна привыкать к другим людям, животным, новым местам и различным ситуациям во время прогулок. Это помогает уменьшить тревожность и страх, которые часто становятся причиной агрессивного поведения.

Также эксперты советуют не брать собаку на руки каждый раз, когда она нервничает или видит другого пса. В таких ситуациях лучше дать ей возможность спокойно оценить обстановку и научиться реагировать без паники. Важно уважать личное пространство животного и не принуждать его к постоянному контакту, если оно этого не хочет.

Кроме того, полезно поощрять спокойное поведение собаки – например, лакомством или похвалой. Благодаря такому подходу животное постепенно понимает, что спокойная реакция на людей или других собак приносит положительный результат. Со временем это помогает сформировать более уравновешенный и уверенный характер даже у самых маленьких пород.