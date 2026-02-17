Международный день кота: 7 удивительных фактов о пушистых любимцах
- Международный день кота в Европе основала итальянская журналистка Клаудия Анджелетти, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
- Подарки для пушистиков в этот праздник нужно выбирать осторожно – некоторые игрушки могут не подойти вашему коту.
17 февраля в странах Европы отмечают Международный день кота - праздник, посвященный одним из самых популярных домашних любимцев мира. Пушистые спутники тысячи лет живут рядом с нами, но до сих пор хранят множество загадок.
К этой дате 24 Канал собрал самые интересные факты о котах, которые подтверждают: эти животные значительно умнее и сложнее, чем кажется.
Факты о котах, о которых вы даже не догадывались
- Коты пришли в Европу вместе с римлянами. Исследование генома, которое провел Каан Керман, показало, что домашние коты появились в Европе около 2 тысяч лет назад – их привезли моряки для борьбы с грызунами на кораблях.
- Коты не всегда были домашними. Предками современных котов считаются африканские дикие коты, которых люди начали приручать значительно позже, чем собак.
- Праздник появился в Италии. День кота в Европе начала итальянская журналистка Клаудия Анджелетти, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.
- Они "подстраивают" поведение под человека. Исследование показало, что коты меняют свою коммуникацию в зависимости от человека и способны адаптироваться к различным социальным ситуациям.
- Они спят большую часть жизни. В среднем кот проводит во сне около 12 – 16 часов в сутки, восстанавливая энергию после коротких периодов активности.
- Мурлыканье – не только об удовольствии. Коты могут мурлыкать не только от радости, но и во время стресса или даже когда чувствуют боль – это своеобразный механизм самоуспокоения.
- Коты имеют уникальное социальное поведение. Несмотря на репутацию "одиночек", коты хорошо распознают людей, формируют привязанность и могут строить сложные социальные связи.
Что подарить любимцу на Международный день кошек?
К Международному дню кота хозяева часто радуют своих любимцев особыми подарками – и это не только о лакомствах, но и о заботе и развитии животного. Отличным вариантом станут новые игрушки: интерактивные удочки, мячики, мягкие мышки или туннели для активных игр.
Многие коты также оценят домики или теплые лежанки, где можно спокойно отдохнуть после забав. Не менее популярный подарок – когтеточка, которая помогает поддерживать когти в хорошем состоянии и сохранять мебель.
В то же время, как объясняет кошачий психолог и фелинолог Соня Вонс, игрушки для кошек важно подбирать в соответствии с возрастом животного.
По ее словам, котятам больше всего подходят маленькие мышки и легкие мячики, стимулирующие охотничий инстинкт и подвижность.
Взрослым котам уже стоит предлагать поисковые игрушки, а также специальные лабиринты для умственной активности. И, независимо от возраста, почти каждый кот будет рад новой когтеточке – это и полезно, и приносит животному удовольствие.
Перечень игрушек, которые можно подарить котику / Фото Соня Вонс
Однако даже с игрушками стоит быть очень осторожными. Некоторые вещи, которые мы покупаем для любимцев, могут оказаться очень опасными.