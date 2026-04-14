Даже война его не остановила: как украинский ученый спасает редких хомяков от вымирания

Украинский ученый Михаил Русин продолжает спасать европейских хомяков даже во время полномасштабной войны. Несмотря на обстрелы, отключение света и потери, он разводит редкий вид и возвращает его в дикую природу.

Об этом пишет Украинская природоохранная группа.

Как украинский ученый спасает хомяков в войну?

Во время полномасштабной войны в Украине биолог Михаил Русин не прекратил свою миссию – спасать европейских хомяков, которые находятся под критической угрозой исчезновения. Он возглавляет программу разведения этих животных в Киевском зоопарке и ежегодно выпускает их в дикую природу, в частности в Тарутинскую степь на юге страны.

Европейские хомяки существенно отличаются от привычных домашних: они больше, агрессивнее и значительно выносливее. В то же время именно эти животные играют важную роль в природном балансе, ведь являются частью пищевой цепи для хищников, таких как лисы, хорьки и хищные птицы.

По оценкам специалистов, в Украине остались только тысячи европейских хомяков. На востоке страны многие популяции уже исчезли из-за активных боевых действий. Некоторые животные погибали даже в зоне боевых столкновений – попадали в окопы или становились жертвами человеческой жестокости.

Русин присоединился к программе спасения вида в 2019 году, став фактически единственным специалистом в Украине с соответствующей научной специализацией. Уже через год его работа осложнилась пандемией COVID-19, когда доступ в зоопарк был ограничен и приходилось получать специальные разрешения, чтобы ухаживать за животными.

С началом полномасштабной войны ситуация стала еще сложнее. Обстрелы Киева, перебои с электроэнергией и отоплением создавали угрозу для жизни хомяков, которые нуждаются в стабильных условиях.

Особенно тяжелым испытанием стала зима 2023 года. Из-за атак России в столице исчезали свет и тепло, а температура в помещениях опускалась до критических значений. Животные находились в состоянии спячки, но даже небольшие колебания температуры могли стать для них смертельными.

Не менее сложным оказалось лето. Из-за отключения электроэнергии помещение зоопарка оставалось без вентиляции и кондиционирования, а температура поднималась до более 30 градусов. Это вызвало гипертермию у части животных и привело к их гибели.

Хомяки очень подвержены стрессу, – говорит он, – и с ними произошло несколько сердечных приступов,

– рассказывает Русин о последствиях экстремальных условий.

Несмотря на потери, команда смогла спасти часть популяции, переместив животных в более прохладные помещения. Однако даже это было временным решением, ведь из-за угрозы обстрелов приходилось эвакуироваться с места на место.

В то же время Русин не прекращает выпускать хомяков в дикую природу. С 2020 года он делает это ежегодно – несмотря на пандемию, экономические трудности и войну. Его работа уже дала результат: часть выпущенных животных адаптируется к естественной среде и формирует новые популяции.

Некоторые люди думают, что мы сейчас зря тратим ресурсы [на хомяков]. Посреди войны именно здесь я нахожу свой внутренний покой, –

говорит он, комментируя критику.

Однако ученый убежден, что даже в военное время нельзя отказываться от защиты природы. Он отмечает, что исчезновение этого вида будет иметь серьезные последствия для экосистемы, ведь нарушится баланс между хищниками и их добычей.

Несмотря на все трудности, Русин продолжает свою работу и вдохновляет других участвовать в сохранении природы. Его деятельность стала примером того, как даже в самые тяжелые времена можно бороться не только за выживание людей, но и за будущее окружающей среды.

Почему европейские хомяки такие редкие?

Европейский хомяк, который еще недавно был привычным видом во многих странах, сейчас официально признан таким, находящимся под критической угрозой исчезновения. Соответствующий статус ему предоставил Международный союз охраны природы, включив в "Красный список".

Еще в XX веке эти грызуны были широко распространены по всей Европе, однако сейчас их численность резко сократилась. В некоторых регионах, в частности в Восточной Европе, вид уже исчез примерно на 75% своего естественного ареала.

Одной из ключевых причин является резкое падение уровня размножения. Если раньше самки могли рожать до 20 детенышей за сезон, то сейчас этот показатель снизился до 5 – 6. Причины такого сокращения до сих пор окончательно не установлены, однако ученые предполагают влияние изменений в сельском хозяйстве и климате.

Существенно повлияла и трансформация природной среды. Массовое внедрение монокультур в сельском хозяйстве лишило хомяков разнообразной пищи и естественных укрытий. Из-за этого животные становятся более уязвимыми к хищникам и не могут нормально восстанавливать популяцию.

Дополнительным фактором стало активное истребление хомяков в прошлом. В середине XX века их массово отлавливали ради меха, что также существенно сократило численность вида.

Ситуация является критической и требует немедленных действий. Параллельно с исследованием причин исчезновения необходимо уже сейчас восстанавливать популяцию.