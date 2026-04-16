Переплюнул хозяина: мужчина уволился, когда его бульдог начал зарабатывать больше него

33-летний столяр Дункан Таут решил оставить работу после того, как его французский бульдог Ти-Джей стал популярным в соцсетях и начал зарабатывать больше хозяина. Мужчина создал страницу для песика в Instagram еще в 2021 году как своеобразный фотоархив, но все изменилось после одного вирусного видео.

Эту историю осветили на Mirror. Там рассказали, как изменилась жизнь Ти-Джея и его хозяина.

Как песик начал зарабатывать больше своего владельца?

Одно из видео с купанием собаки стало вирусным в сети. После этого различные компании начали предлагать сотрудничество и оплачиваемую рекламу, а юмористические и тревел-видео с участием Ти-Джея приносили все больше дохода. В результате заработок песика стал настолько значительным, что в январе 2025 года Дункан уволился с работы, чтобы полностью посвятить себя ведению страниц любимца.

Ранее мужчина работал с утра до вечера, ездил в Лондон и параллельно играл в полупрофессиональное регби. Теперь же он имеет больше свободного времени: за последний год успел жениться и переехать, занимаясь преимущественно "собачьим контентом".



Французский бульдог стал популярным в сети / SWNS

По его словам, в определенный момент он просто перестал видеть смысл в обычной работе. С тех пор Ти-Джей получил рекламные контракты, бесплатно отдыхал в отеле Marriott в Риджентс-парке, побывал в Париже благодаря паромной компании, а в этом году может даже полететь в Нью-Йорк частным рейсом для животных.

Несмотря на более 700 тысяч подписчиков в TikTok и миллионы просмотров, сам пес совсем не осознает своей популярности.

Дункан рассказывает, что люди часто узнают Ти-Джея на улице, даже не обращая внимания на него самого. Особенно это было заметно на фестивале Frenchie Fest в Нью-Форесте, где вокруг собаки быстро собралась толпа поклонников, хотя он и дальше оставался абсолютно равнодушным к своей славе.



Пес Ти-Джей освободил своего владельца от необходимости работать / SWNS

К слову, специалисты из American Kennel Club рассказали, что французский бульдог – это одна из самых популярных пород маленьких собак, особенно среди жителей городов. Он известен своими большими "летучими" ушами, уравновешенным характером и дружелюбием. Это игривые, внимательные и легко адаптивные собаки, которые быстро завоевывают симпатию.



Внешне французский бульдог напоминает миниатюрного бульдога: имеет большую квадратную голову со складками, короткую мордочку и компактное мускулистое тело с гладкой шерстью. Он редко лает, но остается бдительным, поэтому может выполнять роль "сигнального" охранника. Эти собаки хорошо приспосабливаются к различным условиям жизни, не требуют много физических нагрузок, легко ладят с людьми и другими животными, что и объясняет их популярность во всем мире.

