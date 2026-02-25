Деревянные дома для холодных лапок: более 20 домиков для животных изготовили на Житомирщине

В Олевской громаде на Житомирщине зооволонтеры изготовили более двадцати домиков для бездомных собак и четыре для кошек. Их создали, чтобы животные могли пережить сильные морозы и снегопады.

Эти места обозначили табличками "Пункт несокрушимости", чтобы люди не портили имущество и животные имели где спрятаться от холода, рассказывает "Суспільне".

Смотрите также Боролись за каждый кусок еды: история 2 такс, которых бросили под обстрелами

Как олевские волонтеры создали домики для животных?

Инициатива стала возможной благодаря поддержке местных предпринимателей, жителей общины и активистов, которые помогали с материалами, изготовлением и уходом за животными.

По словам Натальи Филоненко, волонтерки, которая уже более пяти лет занимается бездомными котами и собаками, идея взята из интернета, но воплощена руками единомышленников на месте.

"За каждым домиком у нас закреплен человек. За первым домиком у нас Светлана ухаживает, за вторым – Нина, за третьим – Марина, а за четвертым – Татьяна. Это люди постоянные, которые ухаживают за чистотой, кормят животных. Если больное животное, они нам сигнализируют, мы везем его или к ветврачу, или за собственные деньги лечим", – рассказывает женщина.

Наталья Филоненко. Фото "Суспільне Житомир"/Василь Чепик

Волонтер Ирина Горпинич, которая присоединилась к проекту, рассказала, что работы начали именно из-за сложных погодных условий, которые создали риск для жизни животных.

Сначала мы, конечно, хотели организовать приют, но это, к сожалению, немного проблематично. Увидев по прогнозам, что надвигаются сильные морозы, мы решили помочь животным и начали строить для них домики,

– говорит Ирина.

Нина Ференец ухаживает за котиков на улице Национальная. Фото "Общественное Житомир"/Василь Чепик

Чтобы конструкции служили как можно дольше и были комфортны для животных, волонтеры утеплили их и позаботились о дополнительном утеплитель. За одним из таких мест ухаживает Светлана, местная жительница.

"Девушки сразу все утеплили и обустроили. Внутри домики дополнительно оббили утеплителем. Также они занимаются стерилизацией животных. Сейчас двух собак забрали на передержку", – рассказывает женщина,

Дом для котиков на улице Национальная. Фото "Суспільне Житомир"/Василь Чепик

Организаторы проекта также отмечают важность ответственного отношения к домашним любимцам: своевременная стерилизация и уход могут значительно уменьшить количество бездомных животных на улицах.

Как можно помочь бездомным животным?

Зима – один из самых тяжелых периодов для животных. Морозы, снег и недостаток пищи особенно опасны для бездомных кошек и собак. В это время даже простые действия со стороны неравнодушных людей могут стать для них решающими и помочь выжить.

Организация по спасению животных Uanimals опубликовала несколько способов, которые помогут животным пережить холод.

Позаботьтесь о воде и еде

Зимой животные часто не имеют доступа к воде, ведь снег не заменяет жидкость, а лужи и пруды становятся недоступны. Вынесите на улицу миску с теплой водой. Поставьте ее в месте, где прячутся животные – возле подъездов, во дворах, под лестницей. Не забывайте регулярно менять воду, особенно, если она стоит на улице, потому что она быстро замерзает.

Накормить животных можно теплой едой: супом или кашей без соли и специй. Также подойдет сухой корм, залитый горячей водой, - он быстрее согреет и легче усваивается. Кормите животных регулярно, желательно в одно и то же время. Так они будут знать, где и когда их ждет еда, и не будут тратить силы на бесцельные поиски.

Обустройте укрытие

Бездомные животные прячутся где могут – в подвалах, под машинами, в трубах теплотрасс. Но эти места часто опасны и недостаточно теплые. Обустройте для них настоящее укрытие.

Самый простой вариант – картонная коробка. Выберите большую и прочную коробку, чтобы животное могло лечь и развернуться. Обмотайте ее несколькими слоями скотча или полиэтиленовой пленки – это защитит от влаги и ветра. Внутрь положите солому или сено. Они прекрасно сохраняют тепло и, в отличие от ткани, не впитывают влагу. Старое одеяло или плед могут казаться теплее, но если намокнут – покроются льдом и животное замерзнет.

Ставьте домики в защищенных от ветра местах – под навесами, у стен зданий, в укромных уголках дворов.

Впускайте животных в подъезд

Подъезд или подвал могут стать спасением в сильные морозы. Впускайте животных погреться, но проследите, чтобы они могли свободно выходить и заходить – не закрывайте двери на замок.

Если вы хотите приютить у себя малыша, который ранее был бездомным, то советуем обратить внимание на два новых украинских проекта. У YouTube-шоу "Притулись" известные актеры помогают животным из приютов найти дом. Проект предоставляет информацию о животных и контакты приютов под видео, что упрощает процесс адопции и помогает финансировать потребности приютов.

Или же мобильное приложение приюта "Дом спасенных животных" для помощи животным. Пользователи могут стать онлайн-опекунами и финансово поддерживать животных через это приложение.