Ответ вас удивит: о чем думают кошки, когда вы уходите из дома

Каждый владелец домашнего питомца стремится сделать всё, чтобы пушистик чувствовал себя как можно лучше. Однако иногда приходится оставлять четвероногого любимца одного. А это может стать причиной серьёзного стресса для вашего котика.

И жалобное мяуканье котика на самом деле может свидетельствовать о его тревоге и переживаниях из-за разлуки. Однако реакции не ограничиваются только этим. Подробнее об этом рассказали в видеоролике на странице @cats.psy.

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О чём думает ваш кот, когда вы уходите из дома?

Кошки способны замечать гораздо больше, чем мы обычно осознаем. Поэтому, выходя из дома в следующий раз, стоит помнить: ваш кот может переживать разлуку сильнее, чем это кажется снаружи, – отмечают авторы.

Кошки довольно быстро привыкают к ежедневному распорядку хозяина, узнают звуки ключей, одежды или закрывающихся дверей. Одни из них могут испытывать легкую грусть из-за привязанности к человеку, другие просто возвращаются ко сну или начинают обходить свою территорию.

Обратите внимание! Чтобы помочь питомцу справиться с разлукой, специалисты советуют оставлять вещи с вашим запахом в местах, где кот любит находиться – это помогает ему чувствовать себя спокойнее во время вашего отсутствия.

Также может помочь обустройство подоконника для наблюдения за улицей или использование кормушек-головоломок, которые занимают животное.

Эксперты также подчеркивают, что спокойное и короткое прощание перед выходом из дома способствует ощущению безопасности у кота. Хотя точно определить эмоциональное состояние животного невозможно, эксперты призывают обращать внимание на возможные признаки одиночества. Среди них:

чрезмерное мяуканье;

повышенная привязанность к хозяину;

царапание мебели;

переворачивание вещей;

справление нужды вне лотка;

грызть запрещенные предметы;

чрезмерное вылизывание.

Что кошки думают о своих хозяевах?

Эксперт по поведению кошек Джон Брэдшоу из Бристольского университета, автор книги "Cat Sense", отмечает, что кошки не "понимают" людей так, как это делают собаки. Он исследует как социальное поведение кошек в группах, так и их взаимодействие с людьми, наблюдая за животными в приютах и в домашних условиях.

По его наблюдениям, собаки воспринимают людей как отдельный тип существ и меняют поведение при взаимодействии с ними. Кошки же не демонстрируют такой разницы — они ведут себя с людьми так же, как с другими кошками: трутся об ноги, поднимают хвост, ухаживают за хозяевами.

В то же время это не означает, что кошки считают людей "глупыми" или "низшими". Они просто реагируют на нас в рамках своего привычного социального поведения, иногда воспринимая людей как более неуклюжих из-за разницы в размерах и движениях.