Миф разрушен: 5 команд, которые сможет выполнить каждый кот

Многие владельцы кошек убеждены, что кошек невозможно дрессировать, но это стереотип, который разрушают современные советы. Питомцы способны научиться не только простым командам, таким как "сидеть" или "дать пять", но даже выполнению трюков.

Чтобы достичь результата, владельцам нужны терпение, положительное подкрепление и правильный подход, рассказывает Catster.

Смотрите также "Усатый игнор": почему коты не обращают внимание на хозяев

Каким командам можно научить кота?

Хотя котов часто считают независимыми и неуправляемыми, они действительно могут освоить целый набор команд, если тренировки будут проходить правильно. Среди возможных навыков, которые коты способны усвоить:

Сидеть по команде – базовая команда, требующая терпения и повторений.

Давать лапу или "давать пять" – для этого выбирают лакомство в качестве вознаграждения.

Прогулка на поводке – коты могут приучиться к поводку, если это делать в игровой форме.

Переход к определенному месту или прыжки по команде – более сложные трюки, требующие терпения.

Поиск предметов и возвращение, когда зовут – это может стать интересной игрой для кота.

Эксперты советуют начинать с действий, которые коту уже естественно нравятся, ведь так обучение будет легче и приятнее для обоих.

Как правильно тренировать кота?

Прежде всего, как отмечает зоопсихолог Мелина Грин, важно понимать, что кот – это не собака.

Собаки на протяжении поколений формировались как животные, которые работают и обучаются вместе с людьми. Обучающие способности кота более гибкие, его поведение постоянно меняется под воздействием различных раздражителей. Кот учится непрерывно, наблюдая за нами и взаимодействуя с окружающей средой,

– рассказывает специалист.

Советы по дрессировке кошек подчеркивают, что успех зависит от подхода владельца. Одно из главных правил – терпение, внимание и положительное подкрепление.

Работая с котом, важно быть терпеливым, чтобы научить его новым навыкам. Начните с занятий, которые коты естественно любят делать, и вознаграждайте их лакомством за правильное поведение.

Эксперты по тренировке животных отмечают, что короткие, регулярные сессии помогают котам лучше сосредоточиться – они имеют короткую продолжительность внимания. Также важно, чтобы владельцы не использовали наказания, ведь это может только испортить доверие между котом и человеком.

В то же время существует 5 пород кошек, которые легче всего поддаются дрессировке.