Міф зруйновано: 5 команд, які зможе виконати кожен кіт

Багато власників кішок переконані, що котів неможливо дресирувати, але це – стереотип, який руйнують сучасні поради. Улюбленці здатні навчитися не тільки простих команд, як-от "сидіти" чи "дати п’ять", а й навіть виконання трюків.

Щоб досягти результату, власникам потрібні терпіння, позитивне підкріплення та правильний підхід, розповідає Catster.

Яких команд можна навчити кота?

Хоча котів часто вважають незалежними й некерованими, вони справді можуть освоїти цілий набір команд, якщо тренування проходитимуть правильно. Серед можливих навичок, які коти здатні засвоїти:

Сидіти за командою – базова команда, що вимагає терпіння та повторень.

Давати лапу або "давати п’ять" – для цього вибирають ласощі як винагороду.

Прогулянка на повідці – коти можуть привчитися до повідця, якщо це робити в ігровій формі.

Перехід до певного місця або стрибки за командою – складніші трюки, які потребують терпіння.

Пошук предметів та повернення, коли кличуть – це може стати цікавою грою для кота.

Експерти радять починати з дій, які коту вже природно подобаються, адже так навчання буде легшим і приємнішим для обох.

Як правильно тренувати кота?

Насамперед, як зазначає зоопсихологиня Меліна Грін, важливо розуміти, що кіт – це не собака.

Собаки протягом поколінь формувалися як тварини, які працюють і навчаються разом з людьми. Навчальні здібності кота більш гнучкі, його поведінка постійно змінюється під впливом різних подразників. Кіт навчається безперервно, спостерігаючи за нами та взаємодіючи з навколишнім середовищем,

– розповідає фахівчиня.

Поради з дресирування котів підкреслюють, що успіх залежить від підходу власника. Одне з головних правил – терпіння, увага та позитивне підкріплення.

Працюючи з котом, важливо бути терплячим, щоб навчити його нових навичок. Почніть із занять, які коти природно люблять робити, і винагороджуйте їх ласощами за правильну поведінку.

Експерти з тренування тварин наголошують, що короткі, регулярні сесії допомагають котам краще зосередитися – вони мають коротку тривалість уваги. Також важливо, щоб власники не використовували покарання, адже це може лише зіпсувати довіру між котом і людиною.

Водночас існує 5 порід котів, які найлегше піддаються дресуванню.