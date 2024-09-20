Коти можуть краще піддаватися дресуванню, ніж заведено вважати, і цей факт добре розуміють власники певних порід. У цій статті розглянемо саме такі 5 порід, пише Pets 24.

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Які 5 пород котів можна тренувати?

Абіссинська кішка

Це одна з найрозумніших порід, яка славиться своєю здатністю до навчання. Власники повідомляють, що ці коти швидко навчаються ходити в шлейці, демонструючи свою адаптивність і готовність взаємодіяти зі своїми супутниками-людьми. За умови постійної уваги та керівництва абіссінці також здатні опанувати різноманітні трюки, що ще більше зміцнює їхню репутацію породи, яка добре піддається дресуванню.

Експерти підкреслюють, що ці коти не завжди виявляють бажання грати зі своїми господарями. Власникам рекомендується утриматися від спроб примушувати їх до дресування або ігор, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків. Розуміння настрою і темпераменту цих котів має вирішальне значення для налагодження позитивних стосунків.



Абіссинська кішка / Фото Unsplash

Американська короткошерста

Американська короткошерста порода котів, що демонструє неабиякий інтелект, здобула визнання завдяки своїй здатності розуміти людські команди з раннього віку.

Заводчики повідомляють, що ці коти часто не потребують майже ніякого формального навчання, оскільки вони інстинктивно розуміють слова та прохання своїх господарів.

Саванна

Відомі своїми великими розмірами та напористим характером, ці коти демонструють неабиякі когнітивні здібності. Було помічено, що саванни опановують такі завдання, як відкривання водопровідних кранів та дверей, маніпулюючи ручками своїми потужними лапами, часто без допомоги людини.

Крім того, ці коти відомі своїми грайливими витівками, які включають падіння предметів з висоти та крадіжку шкарпеток своїх господарів. Власники виявили, що саванну можна навчити виконувати команди, і багатьом подобається вигулювати її на повідці.



Саванна / Фото Reddit

Бурма

Серед котячих компаньйонів бурманська порода вирізняється неабияким інтелектом і ласкавим характером. Власники часто повідомляють, що їхні коти демонструють унікальну поведінку, пильно слідуючи за ними та з нетерпінням чекаючи на їхнє повернення додому на підвіконнях вікон.

Мейн-кун

Порода мейн-кун здобуває визнання не лише завдяки своїй доброзичливій поведінці, а й неабиякому інтелекту. Ці великі коти, як відомо, охоче навчаються, часто готові засвоїти нові трюки, якщо власники вкладають час і терпіння в тренування.



Мейн-кун / Фото Pixabay

Таке поєднання дружності та інтелекту робить мейн-кунів популярним вибором серед любителів домашніх тварин, які хочуть навчати своїх улюбленців.