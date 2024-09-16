Тому багато власників котів обирають видалення кігтів як рішення для своїх котячих улюбленців. Однак, це може бути не найкращим вибором для здоров'я і добробуту тварини. Чому не варто видаляти кігті своїм кішкам, розповіли на Unilad. Також Pets 24 спробував розібратися, коли до таких дій можна вдаватися

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Чому "не варто" видаляти кігті котам?

Дискусія навколо видалення кігтів нещодавно потрапила до Twitter через вірусний акаунт "неестетичні речі". Ця тема викликає значне занепокоєння серед захисників тварин, які порівнюють цю процедуру з ампутацією людського пальця до останньої кісточки, підкреслюючи біль і страждання, яких вона завдає котам.

За їх словами, процес передбачає хірургічне видалення останньої кісточки пальця кота, що призводить до повного видалення кігтя. Це може призвести до защемлення сухожиль і зв'язок.

Видалення кігтів – це ампутація останньої кістки кожного пальця на лапі кішки,

– заявили в Товаристві захисту тварин США.

Коти можуть відчувати значний дискомфорт, пристосовуючись до ходіння з фактично ампутованими пальцями. Хоча в кінцевому підсумку вони заживуть, початковий період може супроводжуватися сильним болем, оскільки пухнасті пристосовуються до свого зміненого стану.

Також кішки зазнають труднощів з рівновагою, стрибками і ходьбою – те, що напевно призведе до того, що кішки витратять свої дев'ять життів. Видалення кігтів навіть саме по собі має довгострокові наслідки, включно з проблемами з рухливістю, хронічним болем і артритом.

Чи все ж можна стригти кігті котові?

В той самий час експерти кажуть, що домашнім котам стригти кігті бажано, оскільки вони можуть травмуватися, зачепившись довгим кігтем за диван, килим або будь-яку іншу поверхню або край. На місці зірваного кігтя може утворюватися рана.



Чи потрібно кішці стригти кігті / Фото Unsplash

На питання, чи потрібно стригти кігті кішці, експерти відповідають ствердно. Якщо господар не може зробити цього сам, варто звернутися за допомогою до ветеринара або у спеціальний салон для стрижки тварин.

Експерти рекомендують проводити підстригання кігтів домашнім улюбленцям щомісяця. Однак для тварин з чорними кігтями, на яких не видно кровоносних судин, варто збільшити частоту до кожних двох тижнів. Під час процедури слід бути обережним, щоб не обрізати кігті занадто коротко.

Як стригти коту кігті самостійно:

візьміть лапу в руку та натисніть на основу пазурів, щоб вони повністю показалися з подушечок;

знайдіть біля основи кігтя пульпу з кровоносними судинами, зробіть зріз ножицями на 5 міліметрів вище неї. Зачіпати пульпу або якось її травмувати не можна.

Важливо ще провести правильний догляд за кігтями після процедури підстригання. Слід ретельно відшліфувати кожен зріз за допомогою грубої пилки або бруска. Останній штрих – полірування кігтів, щоб забезпечити ідеальну чистоту поверхні та зони зрізу.

Тепер ви знаєте, як обрізати кігті котові та що для цього потрібно. Також ви можете порадитись зі своїм ветеринаром, чи потребує такої процедури саме ваш кіт!