Але чи задумувалися ви чому наші улюбленці так роблять? Спробуймо розібратися, в чому причини такої котячої поведінки.

Читайте також Чого боїться ваш пухнастик: 5 найбільших котячих страхів

Що означає, коли кіт лежить пузом догори?

Коли кішкам стає надто жарко, вони використовують подушечки на лапах, щоб регулювати температуру тіла. Їхні подушечки – одне з місць, де кішки потенційно можуть спітніти. Це працює і у зворотний бік. Оскільки коти можуть зберігати тепло через свої подушечки та живіт, лежачи на спині у сонячний день, вони просто намагаються зігрітися.



Якщо у вашому будинку проживають кілька муркотливих улюбленців, то лежачи на спині кішка може готуватися до оборони. Підняті лапи можуть сигналізувати про готовність до нападу іншої кішки.



Загалом, ваш вихованець, перебуваючи в положенні "живіт догори", може просто привертати до себе увагу. Коти тримають свої лапи в повітрі, чекаючи, поки людина принесе їм іграшку, з якою можна попустувати.



Якщо ж у вас є літня кішечка, то вона може надавати перевагу лежати на спині виключно з міркувань комфорту. Коли коти стають старшими, у них може виникати біль у суглобах, а лежання на спині допомагає зняти напругу.



Найяскравіша причина: ваш вихованець шалено радий зустрічі й поспішає висловити довіру. Лежати на спині – надзвичайно вразливе становище, тому мовою котячого тіла це означає, що пухнастик не бачить загрози.

Виявляючи прихильність, коти часто перевертаються на живіт у присутності господарів, сигналізуючи про міцний зв'язок довіри. Така поведінка не тільки вказує на рівень комфорту, але й демонструє їхній розслаблений стан. Багато котів супроводжують цей жест ніжним муркотінням, за яким часто слідує задоволене потягування, що ще більше підкреслює їхню насолоду моментом.

Експерти припускають, коли ви спостерігаєте кота в такій грайливій позі, це можливість поспілкуватися з ним. Проведення якісного часу, демонструючи любов і прихильність через ніжні погладжування, може зміцнити зв'язок між улюбленцем і господарем, оскільки ці тварини процвітають, коли їм приділяють увагу і піклуються про них.