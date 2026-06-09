Сколько стоят модные панамки на лето для собак

Аксессуары для домашних животных являются главным трендом лета 2026 года. Одним из самых популярных товаров сезона стали панамки для собак, которые владельцы покупают не только для защиты от солнца, но и для стильных фотосессий и прогулок.

Цены на такие аксессуары могут существенно отличаться в зависимости от бренда, материалов и дизайна. 24 Канал собрал самые популярные предложения.

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Какие цены на панамки для любимцев в Украине?

В последние годы украинский рынок товаров для домашних любимцев активно развивается. Если раньше владельцы собак преимущественно покупали ошейники, поводки и одежду для холодной погоды, то теперь все больше внимания уделяют сезонным аксессуарам.

Особой популярностью этим летом пользуются панамки для собак. Производители позиционируют их как легкий летний аксессуар, который помогает защитить голову животного от солнечных лучей во время длительных прогулок.

В то же время для многих владельцев это прежде всего элемент стиля, который делает любимца еще более узнаваемым и фотогеничным. На рынке уже сформировался отдельный сегмент украинских брендов, которые специализируются на производстве головных уборов для собак.

Fluffy UA

Одним из самых известных брендов в этом сегменте является Fluffy UA. Компания специализируется на производстве стильных аксессуаров для собак и активно продвигает свои изделия через социальные сети.

В бренде отмечают, что их панамы созданы для летних прогулок, отдыха на природе и фотосессий. Изделия изготавливаются из легких тканей, а конструкция позволяет надежно фиксировать аксессуар на голове животного.

Сейчас стоимость панамы для собак от Fluffy UA составляет около 550 гривен. В продаже представлены различные цветовые решения – от классических пастельных оттенков до ярких летних цветов. Бренд ориентируется прежде всего на владельцев маленьких и средних пород собак.

Панамки от украинского бренда / Фото Fluffy UA

Hat-Dog

Еще одним украинским брендом, который активно развивает направление собачьей моды, является Hat-Dog. Компанию основали Аня и Влад весной 2024 года. Сначала бренд выпускал только кепки для собак, однако впоследствии ассортимент значительно расширился.

Сегодня клиентам предлагают панамы, кепки, бейсболки, банданы, ветровки для такс, сумки-бананки и даже специальные звукоизоляционные шлемы. В Hat-Dog отмечают, что занимаются полным циклом производства – от разработки дизайна до пошива готовых изделий.

Модные панамки и кепки для собак / Фото Hat-Dog

По словам основателей, главная цель бренда заключается в создании аксессуаров, которые сочетают комфорт, практичность и стиль. Среди актуальных цен:

панамы – от 500 гривен;

бейсболки и кепки – от 400 гривен;

банданы – от 300 гривен.

В коллекциях представлены как однотонные модели, так и аксессуары с яркими принтами. Покупатели могут выбрать изделия разных цветов – бежевые, розовые, голубые, желтые, зеленые и комбинированные варианты.

"Собачьи Дела"

Украинский бренд "Собачьи Дела" предлагает одну из крупнейших коллекций панамок для собак на отечественном рынке. В магазине представлено более 20 моделей, которые отличаются цветами, принтами и возможностью персонализации.

В компании отмечают, что панамки созданы как для ежедневных прогулок, так и для фотосессий или праздничных событий. Каждая модель оснащена специальным регулятором на шее, что позволяет удобно зафиксировать аксессуар независимо от породы собаки – от чихуахуа до французского бульдога.

Отдельной особенностью бренда является возможность добавить на панамку имя любимца или индивидуальную надпись. Для пошива используют натуральный хлопок, что особенно актуально в жаркий летний сезон. Базовая стоимость большинства моделей составляет от 500 гривен, а панамки с надписями или шевронами стоят от 600 гривен.

Среди самых популярных моделей:

панамка с принтом пчелок;

панамка с принтом коровка;

панамка с принтом облака;

леопардовая панамка;

панамка с принтом желейки;

панамка с принтом барашков;

панамка с персональной надписью.

Популярные панамки / Фото "Собачьи дела"

Также покупателям доступны однотонные модели в 11 цветах: молочном, розовом, леопардовом, шоколадном, оранжевом, красном, малиновом, голубом, хаки, графитовом и черном.

Действительно ли собакам нужны панамки?

Собачьи панамки в последние годы стали популярным летним аксессуаром, однако они могут выполнять не только декоративную функцию. Ветеринары Pet MD отмечают, что собаки, как и люди, способны получать солнечные ожоги, особенно если имеют светлую кожу, короткую шерсть или участки тела с недостаточным волосяным покровом.

По данным ветеринарных специалистов, наиболее уязвимыми к ультрафиолету являются нос, уши, веки и участки вокруг морды. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может вызвать покраснение кожи, раздражение и даже повысить риск развития онкологических заболеваний кожи.

Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать физическую защиту от солнца – специальную одежду, футболки или головные уборы для собак. Панамки и кепки могут частично защищать голову и уши животного от прямых солнечных лучей во время длительных прогулок или отдыха на природе.

Впрочем, ветеринары отмечают, что панамка не является обязательной для каждой собаки. Для большинства пород с густой шерстью достаточно избегать прогулок в жаркие часы дня, обеспечивать доступ к воде и тени.

Наибольшую пользу такие аксессуары могут принести собакам со светлой шерстью, розовым носом, короткой шерстью или породам, склонным к солнечным ожогам. Также головные уборы могут быть полезными для животных после груминга, когда шерсть коротко подстрижена.

Специалисты подчеркивают, что ни одна панамка не заменит других средств защиты от жары. Во время высоких температур важно следить за состоянием животного, не допускать перегрева и при необходимости использовать специальный солнцезащитный крем для собак. Человеческие солнцезащитные средства для этого не подходят и могут быть токсичными для животных.