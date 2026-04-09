Живет на горных вершинах, носит "дреды" и спасает людей: кто такой пес Сикро с Драгобрата

Есть собаки, созданные для гор и верной службы людям. Одним из таких является пес по имени Сикро, которого можно встретить на Драгобрате. Собака породы комондор, или венгерская овчарка, уже несколько лет спасает людей в горах на Закарпатье.

Все, что известно о Сикро, собрал 24 Канал. Собаку обожают туристы и частенько делятся эмоциями от встречи с ним в сети.

Что известно о легендарном псе Сикро с Драгобрата?

Историей лохматого спасателя поделились в ГСЧС. Там отметили, что хозяин собачки обожал горный экстрим и постоянно помогал в поисках погибших туристов. Сикро вместе с ним привыкал к выходам в горы и сейчас чувствует себя в Карпатах как дома.

Однако, к сожалению, владелец Сикро умер, но его дело продолжает пес. Кудлань и в дальнейшем участвует в поисковых операциях или помогает травмированным путешественникам.

Кстати, в переводе с венгерского его имя означает "искра".

Спасатели рассказали одну из историй, когда кудлань сидел рядом с раненым туристом и лизал ему руку, пока мужчине оказывали первую помощь. Собака тогда взяла на себя ответственность за ментальное состояние пострадавшего, ведь, как отметили в ГСЧС, "Сикро – замечательный психолог".

Позже он сопровождал носилки с травмированным до самого низа.

Вообще, Сикро уже стал легендой туристических Карпат,

- написали спасатели.

Пес привлекает внимание необычным внешним видом – он невероятно лохматый и имеет шерсть, которую сравнивают с дредами. За такой прической у пса не то что глаз не видно – его и самого можно потерять или же перепутать со странным горным зверем. На самом же деле такая внешность абсолютно присуща для породы комондора.

У carpathians.travel углубились в историю комондора, после чего уже не удивительной становится популярность этих собак среди пастухов в горах.

Если на отару овец, за которой следит собака, нападает волк или медведь, четвероногий пастух сначала маскируется под овец, выжидает нужный момент, а потом стремительно атакует.

Как выглядит пес Сикро: смотрите фото из сети

Специалисты из American Kennel Club рассказали, что комондор – это мощная венгерская пастушья собака, известная своим густым белым "жгутовым" мехом от головы до хвоста.

Это самостоятельная и защитная порода, которая требует уверенного и опытного владельца для дрессировки. Ее представители могут достигать более 70 сантиметров в высоту и весить более 45 килограммов, с крепкой костью, глубокой грудной клеткой и развитой мускулатурой.

Несмотря на значительный вес, комондоры двигаются легко и ловко, делая длинные шаги. Их уникальная внешность делает эту породу мгновенно узнаваемой.

Пес Сикро стал легендой Драгобрата: смотрите видео

Наш герой стал узнаваемым еще и благодаря своей особой любви к горам. Зачастую он контролирует ситуацию именно на Драгобрате, там четвероногий поддерживает людей на курорте и веселит их своим видом. А его дреды - это особенность, которая призвана помогать "быть своим" среди стада овец.

Справочно: Драгобрат считается самым высоким горнолыжным курортом Украинских Карпат. Полонина расположена на высотах 1300 – 1700 метров над уровнем моря, на расстоянии 7 километров от поселка Ясиня, на стыке хвойных лесов и альпийской зоны.

Так, путешественники считают счастьем таки встретить Сикро в горах – он уже стал местным талисманом и охотно позирует для фото со своими поклонниками.

Мы встретили Сикро! Того самого Сикро, о котором на Драге рассказывают легенды. Сикро – пес-спаситель и душа Драгобрата,

– поделилась одна из пользовательниц в Threads.



Сикро собирает сотни реакций в сети / Скриншот

