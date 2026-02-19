"Природные приборы ночного видения": почему глаза котов светятся в темноте
- Глаза пушистых любимцев сияют в темноте благодаря уникальному слою на сетчатке глаза.
- Оттенок свечения глаз кошек может меняться из-за концентрации пигмента в сетчатке, возраст, породу и угол падения света.
Древние египтяне верили, что после захода солнца в кошачьих глазах остается его сияние. На самом же деле научное объяснение этому появилось лишь в 1929 году.
Об этом говорится в материале Popular Science. Ученые также объяснили, как эта особенность влияет на зрение пушистых любимцев.
Какова причина свечения глаз у кошек?
В каждом глазу, в том числе и человеческом, есть сетчатка. Это тонкий слой ткани на задней стенке глаза, который улавливает свет и превращает его в сигналы для мозга.
Можно представить ее как прозрачный экран, "собирающий" световые лучи. У мурлык за сетчаткой расположен особый зеркальный слой – тапетум люцидум. У людей его нет.
Если свет попадает в человеческий глаз и не поглощается сетчаткой, он просто теряется. В кошачьем же глазу свет, который не был захвачен сетчаткой с первого раза, отражается от тапетума люцидум и проходит через сетчатку повторно.
Благодаря этому она получает "второй шанс" зафиксировать световой сигнал. Поэтому то свечение, которое мы видим ночью, – это и есть отражение света от этого слоя.
Глаза домашних любимцев светят благодаря особому слою сетчатки / Фото Unsplash
Кстати, такой слой "отражает" предметы в темноте, благодаря ему чувствительность глаз у кошек в 7 раз выше, чем у людей
Благодаря тапетуму люцидум коты значительно чувствительнее к слабому освещению, чем люди. Они способны различать предметы в условиях, которые нам кажутся полной темнотой. Для животных, активно охотящихся ночью, это очень полезное преимущество.
Интересно! У большинства собак тапетум люцидум также присутствует, однако у некоторых пород с голубыми глазами и у отдельных мелких декоративных собак его может и не быть.
Могут ли глаза мурлык светиться разными цветами и о чем это свидетельствует?
Если вы обратили внимание, что в темноте глаза кошки светятся, – волноваться не стоит, ведь это естественная особенность ее организма. Но если блик имеет несвойственный оттенок, появляется покраснение, мутность, выделения или меняется поведение питомца, лучше не медлить и показать его ветеринарному врачу.
В то же время "Главред" пишет, что иногда сияние может быть зеленоватым, голубым или даже оранжевым. Оттенок зависит от концентрации пигмента в сетчатке, возраста кошки, ее породы, а также от того, под каким углом падает свет.
А какие еще интересные факты известны о котах?
- Мурчики отличаются особой моделью социального поведения. Хотя их часто считают "затворниками", на самом деле они прекрасно узнают людей, способны привязываться к хозяевам и выстраивать довольно сложные взаимоотношения.
- Также пушистые любимцы значительную часть своей жизни проводят во сне. В среднем кошка спит примерно 12 – 16 часов в сутки.
