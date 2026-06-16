Шерсть просто повсюду: почему собаки так сильно линяют летом

Летняя линька у собак часто заставляет владельцев ежедневно убирать шерсть с мебели, одежды и пола. Однако специалисты уверяют: в большинстве случаев это естественный процесс, связанный со сменой сезона.

В то же время чрезмерное выпадение шерсти иногда может сигнализировать о проблемах. Об этом пишет Pet MD.

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Почему собаки так линяют летом?

Многие владельцы замечают, что с наступлением жары их питомцы начинают терять значительно больше шерсти. Особенно это касается пород с густым двойным подшерстком, которые приспособлены к сезонным изменениям.

По данным ветеринарных специалистов, организм собаки реагирует не только на повышение температуры, но и на увеличение продолжительности светового дня. Именно поэтому весной и в начале лета животные активно избавляются от густого зимнего подшерстка, чтобы легче переносить жару.

Наиболее интенсивная сезонная линька характерна для собак с двойной шерстью, в частности лабрадоров, немецких овчарок, хаски, золотистых ретриверов и других пород, имеющих плотный подшерсток. У таких собак шерсть фактически выполняет роль естественной системы терморегуляции.

Ветеринары отмечают, что сама по себе летняя линька не является поводом для беспокойства. Однако владельцам стоит обратить внимание на сопутствующие симптомы.

Если вместе с выпадением шерсти появляются проплешины, зуд, покраснение кожи, перхоть или изменения в поведении животного, это может свидетельствовать об аллергии, паразитах, стрессе или других заболеваниях. В таких случаях необходима консультация ветеринара.

Специалисты также отмечают, что на состояние шерсти влияет питание. Несбалансированный рацион или дефицит питательных веществ могут усиливать выпадение шерсти даже в период естественной сезонной линьки.

Кроме того, причиной чрезмерного выпадения могут быть гормональные нарушения, стрессовые ситуации или заболевания кожи.

Как облегчить этот период для собак?

Как отмечают эксперты Pethouse, правильный уход способен не только уменьшить количество шерсти в доме, но и поддержать здоровье кожи.

Одной из главных рекомендаций ветеринаров является регулярное вычесывание. Оно помогает удалять отмершие волосы до того, как они окажутся на мебели или одежде. Для собак с густым подшерстком могут понадобиться специальные расчески или фурминаторы, которые эффективно убирают лишнюю шерсть.

Не менее важным остается питание. Эксперты отмечают, что шерсть напрямую зависит от качества рациона. Недостаток белка, жирных кислот Омега-3 и Омега-6 или отдельных витаминов может приводить к ломкости и усилению выпадения.

Еще одна распространенная ошибка — слишком частое купание. Хотя многие хозяева пытаются таким образом бороться с линькой, ветеринары предупреждают, что частые водные процедуры могут пересушивать кожу и нарушать естественный защитный барьер. В результате шерсть может выпадать еще активнее.

Что делать, если собака линяет: смотрите видео

Какие собаки не линяют?

Шерсть в квартире часто становится одной из главных причин, по которой люди отказываются заводить крупную собаку. Однако существуют породы, которые почти не линяют или теряют значительно меньше шерсти, чем большинство других собак.

К ним относятся:

ксолоитцкуинтли,

комондор,

ризеншнауцер,

эрдельтерьер и

фганская борзая,

бриар,

ирландский водяной спаниель,

стандартный пудель,

португальская водяная собака

французский жесткошерстный пойнтер.

Большинство из этих пород имеют особую структуру шерсти, которая не выпадает сезонно в больших количествах. В то же время отсутствие линьки не означает отсутствие ухода.

Многие такие собаки нуждаются в регулярном расчесывании, профессиональном груминге, тримминге или стрижке. Особенно это касается пуделей, шнауцеров, комондоров и водяных спаниелей, шерсть которых может спутываться без надлежащего ухода.

Поэтому будущим владельцам стоит учитывать не только количество шерсти в доме, но и потребности конкретной породы в уходе и физической активности.