Водночас надмірне випадіння шерсті іноді може сигналізувати про проблеми. Про це пише Pet MD.

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Чому собаки так линяють влітку?

Багато власників помічають, що з настанням спеки їхні улюбленці починають втрачати значно більше шерсті. Особливо це стосується порід із густим подвійним підшерстям, які пристосовані до сезонних змін.

За даними ветеринарних фахівців, організм собаки реагує не лише на підвищення температури, а й на збільшення тривалості світлового дня. Саме тому навесні та на початку літа тварини активно позбуваються густого зимового підшерстя, щоб легше переносити спеку.

Найбільш інтенсивна сезонна линька характерна для собак із подвійною шерстю, зокрема лабрадорів, німецьких вівчарок, хаскі, золотистих ретриверів та інших порід, які мають щільний підшерсток. У таких песиків покрив фактично виконує роль природної системи терморегуляції.

Ветеринари наголошують, що сама по собі літня линька не є приводом для хвилювання. Проте власникам варто звернути увагу на супутні симптоми.

Якщо разом із випадінням шерсті з'являються залисини, свербіж, почервоніння шкіри, лупа або зміни поведінки тварини, це може свідчити про алергії, паразитів, стрес чи інші захворювання. У таких випадках необхідна консультація ветеринара.

Фахівці також зазначають, що на стан шерсті впливає харчування. Незбалансований раціон або дефіцит поживних речовин можуть посилювати випадіння шерсті навіть у період природної сезонної линьки.

Крім того, причиною надмірного випадіння можуть бути гормональні порушення, стресові ситуації або захворювання шкіри.

Як полегшити цей період для собак?

Як зазначають експерти Pethouse, правильний догляд здатен не лише зменшити кількість шерсті в домі, а й підтримати здоров'я шкіри.

Однією з головних рекомендацій ветеринарів є регулярне вичісування. Воно допомагає видаляти відмерле волосся до того, як воно опиниться на меблях чи одязі. Для собак із густим підшерстям можуть знадобитися спеціальні гребінці або фурмінатори, які ефективно прибирають зайву шерсть.

Не менш важливим залишається харчування. Експерти зазначають, що шерсть напряму залежить від якості раціону. Нестача білка, жирних кислот Омега-3 та Омега-6 або окремих вітамінів може призводити до ламкості та посилення випадіння.

Ще одна поширена помилка – надто часте купання. Хоча багато господарів намагаються таким способом боротися з линькою, ветеринари попереджають, що часті водні процедури можуть пересушувати шкіру та порушувати природний захисний бар'єр. У результаті шерсть може випадати ще активніше.

Що робити, якщо собака линяє: дивіться відео

Які собаки не линяють?

Шерсть у квартирі часто стає однією з головних причин, через яку люди відмовляються заводити великого собаку. Однак існують породи, які майже не линяють або втрачають значно менше шерсті, ніж більшість інших собак.

До таких належать:

ксолоїцкуінтлі,

комондор,

різеншнауцер,

ердельтер'єр, а

фганський хорт,

бріар,

ірландський водяний спанієль,

стандартний пудель,

португальський водяний собака

французький жорсткошерстий пойнтер.

Більшість із цих порід мають особливу структуру шерсті, яка не випадає сезонно у великих обсягах. Водночас відсутність линьки не означає відсутність догляду.

Багато таких собак потребують регулярного вичісування, професійного грумінгу, тримінгу або стрижки. Особливо це стосується пуделів, шнауцерів, комондорів та водяних спанієлів, шерсть яких може сплутуватися без належного догляду.

Тому майбутнім власникам варто враховувати не лише кількість шерсті в оселі, а й потреби конкретної породи у догляді та фізичній активності.