Будто ходят к одному парикмахеру: почему собаки похожи на своих владельцев

Нередко хозяева настолько похожи со своими любимцами, что кажется будто они одной крови. Впрочем, такому сходству между домашними животными и их владельцами есть логические причины.

Об этом подробнее рассказали в Live Science.

Действительно ли собаки имеют похожие на людей черты?

Хотя это не касается абсолютно всех владельцев и их собак, существуют данные, что породистые псы и их хозяева нередко имеют определенное внешнее сходство. Об этом отметила исследовательница поведения людей из благотворительной организации Dogs Trust Катрина Холланд.

Несколько научных работ показали, что люди способны правильно соотносить фотографии породистых собак с их владельцами чаще, чем случайно. В одном из исследований участники одинаково успешно подбирали "пары", независимо от того, ли им говорили найти реальных хозяев и их любимцев, или просто выбрать тех, кто выглядит похожими.

Это свидетельствует о том, что решающую роль играет именно внешность, а не другие факторы. Наибольшее значение имеют черты лица, особенно глаза.



Внешнее сходство собак и хозяев имеет объяснение, в частности, в психологии человека

Другое исследование показало, что такие характеристики, как рост, прическа или физическая форма, менее важны. Когда участникам демонстрировали фото, частично скрывая различные участки лиц людей и собак, они так же хорошо находили соответствие, если видели только участок глаз. Но стоило закрыть глаза – и точность ответов падала до уровня случайности.

Мы выбираем похожих на нас собак или они становятся похожими на нас постепенно?

Исследования свидетельствуют, что более вероятен первый вариант. Например, было установлено, что продолжительность совместной жизни человека и собаки не влияет на степень их сходства – участники одинаково точно определяли пары независимо от этого. Следовательно, сходство закладывается уже на этапе выбора.

Одна из гипотез заключается в том, что люди склонны тянуться к тем, кто имеет сходные черты – это касается не только партнеров, но и домашних животных. Другое объяснение – так называемый "эффект простого влияния": мы больше симпатизируем тому, что кажется знакомым.

Поскольку люди постоянно видят собственное лицо, они подсознательно отдают предпочтение подобным чертам – даже у собак. Интересно, что сходство не ограничивается только внешностью. Исследования также показывают, что собаки и их владельцы могут быть похожими по чертам характера, в частности по модели "Большой пятерки":

экстраверсией;

доброжелательностью;

открытостью;

добросовестностью;

эмоциональной стабильностью.

Это еще раз подтверждает, что люди часто выбирают животных, которые напоминают их не только внешне, но и поведением. Впрочем, сходство – не единственный критерий при выборе любимца. Важно взвесить все аспекты содержания собаки и быть готовыми к ответственности. Но после этого нет ничего плохого в том, чтобы выбрать четвероногого друга, который немного напоминает вас самих.

Можно ли клонировать питомца?

Клонирование домашних животных технически возможно и сейчас такие процедуры действительно проводятся, однако оно не обеспечивает появление полностью идентичного любимца, ведь поведение и характер формируются не только генетикой, но и опытом и условиями жизни.

Сам процесс является сложным, дорогим и может стоить до 50 тысяч долларов, поскольку включает, в частности, такие этапы:

использование яйцеклеток;

гормональную стимуляцию;

имплантацию эмбрионов.

Это не остановило британца Тома Рубитона, который обратился в специализированную клинику в Южной Корее и даже продал два автомобиля, чтобы оплатить клонирование своей собаки Дейзи. Из клеток умершего животного создали эмбрионы, в результате чего на свет появились двое щенков.