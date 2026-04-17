Идея клонирования Чая появилась у хозяйки почти сразу после потери. Эту историю рассказали на National Geographic.

Какие особенности клонирования домашних любимцев?

Узнав, что такая процедура возможна, женщина начала изучать варианты и нашла компанию неподалеку в Техасе. На тот момент стоимость составляла около 25 тысяч долларов. А такую цену можно сопоставить с покупкой автомобиля.

Уже на следующий день, взяв кредит, она начала процесс. Образцы ДНК кота удалось получить в ветеринарной клинике, где временно хранили тело животного. Впрочем, создать идентичную копию котика не так просто, как кажется.

Это напрямую связано с дискуссией о роли наследственности и среды. Исследования показывают, что некоторые черты – например, активность или общительность – могут передаваться генетически, однако многие аспекты характера формируются под влиянием опыта.

Ученые отмечают, что компании часто подают клонирование как способ "воспроизвести" любимца, но это невозможно. Даже при одинаковой ДНК результат будет отличаться, подобно однояйцевым близнецам, которые со временем становятся разными личностями.

Сегодня клонирование животных постепенно набирает популярность, хотя и остается дорогим – порой цена может достигать около 50 тысяч долларов.

Интересно! К нему уже прибегали известные люди, в частности Пэрис Хилтон и Барбра Стрейзанд. Сам процесс клонирования довольно сложный. Для этого используют яйцеклетки, гормональную стимуляцию суррогатного животного и имплантацию эмбриона, причем многие попытки завершаются неудачно.

Исследования, в частности на минипигах и собаках, показывают, что клоны могут иметь схожие базовые черты темперамента, но отличаются в поведении, которое зависит от обучения, социализации и условий жизни.

Например, уровень страха может быть подобным, но реакция на него – разной. В случае Андерсон процесс длился несколько лет, и только в 2021 году она получила клонированную кошку по имени Белль.

Это дало ей время пережить потерю и воспринять новое животное как отдельную личность. Она сразу ожидала отличий, ведь Чай в детстве был изолирован из-за болезни, что повлияло на его характер. Белль, наоборот, с раннего возраста активно социализировалась, посещала людные места и выросла более открытой и независимой.

Хотя обе кошки имеют похожий темперамент – уверены, "характерные" и доминантные – их поведение заметно отличается.

В итоге владелица соглашается с учеными: клонирование не является "возвращением" любимца. Это скорее появление генетически идентичного, но отдельного существа – подобного близнецу, который родился позже и проживет собственную, уникальную жизнь.

