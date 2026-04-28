Про це детальніше розповіли у Live Science.

Чи справді собаки мають схожі на людей риси?

Хоча це не стосується абсолютно всіх власників і їхніх собак, існують дані, що породисті пси та їхні господарі нерідко мають певну зовнішню схожість. Про це зазначила дослідниця поведінки людей із благодійної організації Dogs Trust Катріна Голланд.

Декілька наукових робіт показали, що люди здатні правильно співвідносити фотографії породистих собак із їхніми власниками частіше, ніж випадково. В одному з досліджень учасники однаково успішно підбирали "пари", незалежно від того, чи їм казали знайти реальних господарів і їхніх улюбленців, чи просто вибрати тих, хто виглядає схожими.

Це свідчить про те, що вирішальну роль відіграє саме зовнішність, а не інші чинники. Найбільше значення мають риси обличчя, особливо очі.



Зовнішня подібність собак і господарів має пояснення, зокрема, в психології людини

Інше дослідження показало, що такі характеристики, як зріст, зачіска чи фізична форма, менш важливі. Коли учасникам демонстрували фото, частково приховуючи різні ділянки облич людей і собак, вони так само добре знаходили відповідність, якщо бачили лише ділянку очей. Але варто було закрити очі – і точність відповідей падала до рівня випадковості.

Ми обираємо схожих на нас собак чи вони стають подібними на нас поступово?

Дослідження свідчать, що більш імовірний перший варіант. Наприклад, було встановлено, що тривалість спільного життя людини й собаки не впливає на ступінь їхньої схожості – учасники однаково точно визначали пари незалежно від цього. Отже, схожість закладається вже на етапі вибору.

Одна з гіпотез полягає в тому, що люди схильні тягнутися до тих, хто має подібні риси – це стосується не лише партнерів, а й домашніх тварин. Інше пояснення – так званий "ефект простого впливу": ми більше симпатизуємо тому, що здається знайомим.

Оскільки люди постійно бачать власне обличчя, вони підсвідомо віддають перевагу подібним рисам – навіть у собак. Цікаво, що схожість не обмежується лише зовнішністю. Дослідження також показують, що собаки й їхні власники можуть бути подібними за рисами характеру, зокрема за моделлю "Великої п'ятірки":

екстраверсією;

доброзичливістю;

відкритістю;

сумлінністю;

емоційною стабільністю.

Це ще раз підтверджує, що люди часто обирають тварин, які нагадують їх не лише зовні, а й поведінкою. Втім, схожість – не єдиний критерій при виборі улюбленця. Важливо зважити всі аспекти утримання собаки та бути готовими до відповідальності. Але після цього немає нічого поганого в тому, щоб обрати чотирилапого друга, який трохи нагадує вас самих.

Цікаво! Подібністю на людей можуть похизуватися й кішки. Одна з таких на ім'я Рубі стала популярною в інтернеті завдяки унікальним "бровам", які надають її мордочці виразного вигляду. Її порівнюють з відомою виконавицею Аріаною Гранде.

Чи можна клонувати улюбленця?

Клонування домашніх тварин технічно можливе й наразі такі процедури дійсно проводяться, однак воно не забезпечує появу повністю ідентичного улюбленця, адже поведінка та характер формуються не лише генетикою, а й досвідом і умовами життя.

Сам процес є складним, дорогим і може коштувати до 50 тисяч доларів, оскільки включає, зокрема, такі етапи:

використання яйцеклітин;

гормональну стимуляцію;

імплантацію ембріонів.

Це не зупинило британця Тома Рубітона, який звернувся до спеціалізованої клініки в Південній Кореї і навіть продав два автомобілі, щоб оплатити клонування своєї собаки Дейзі. Із клітин померлої тварини створили ембріони, внаслідок чого на світ з'явилися двоє щенят.