Кому достанутся животные после развода: что говорит закон Украины

Во время развода украинцы все чаще спорят не только из-за квартир, автомобилей или сбережений, но и из-за домашних любимцев. Особенно сложными являются ситуации, когда после разрыва брака собака или кошка рожает щенков или котят.

Законодательство Украины содержит четкие правила, которые помогают определить, кому будут принадлежать животные.

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Кому остаются животные?

В соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Украины, животные являются особым объектом гражданских прав. В то же время на них распространяется правовой режим вещи, если иное не предусмотрено законом.

Это означает, что при разделе имущества после развода домашние животные могут рассматриваться как объект права собственности. Если собака или кошка были приобретены во время брака за общие средства, они обычно считаются общей совместной собственностью супругов.

На практике суды могут учитывать не только факт приобретения животного, но и то, кто фактически ухаживал за ней, оплачивал лечение, питания и обеспечивал надлежащие условия содержания.

Самым простым вариантом остается добровольное соглашение между сторонами. Бывшие муж и жена могут самостоятельно определить, с кем останется животное и как будет распределен приплод.

Если договориться не удается, спор может быть решен в судебном порядке. При этом важную роль могут играть ветеринарные паспорта, договоры купли-продажи, документы из питомников, чеки на содержание животного и другие доказательства фактического ухода за ним.

Несмотря на то, что закон формально относит домашних животных к имуществу, украинские суды все чаще обращают внимание на принцип гуманного обращения и благополучие животного. Именно поэтому в отдельных случаях решающим может стать не только вопрос собственности, но и то, где домашнему любимцу будут обеспечены лучшие условия жизни.

Кому принадлежат щенки, если собака родила уже после развода супругов?

Это один из самых интересных и одновременно наименее очевидных вопросов при разделе имущества после развода. На первый взгляд, может казаться, что если щенки родились уже после официального прекращения брака, то они автоматически принадлежат тому, у кого осталась собака.

Однако юридическая ситуация может быть сложнее. В соответствии с статьей 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью супругов. Если собаку приобрели или получили во время брака, она может считаться общим имуществом даже после расторжения брака, пока стороны не осуществили официальный раздел такого имущества.

Расторжение брака само по себе не меняет правовой статус общего имущества. Если раздел не проведен, бывшие супруги продолжают оставаться совладельцами имущества, приобретенного во время брака. Поэтому возможны два сценария:

Если собаку уже поделили или суд определил владельца.

В таком случае щенки, рожденные после развода, принадлежат владельцу собаки. Другой из бывших супругов претендовать на них не может.

Если собака остается совместной собственностью после развода.

Тогда щенки могут рассматриваться как "плоды" или результат использования общего имущества. В случае спора суд может учитывать, кому фактически принадлежало животное, кто его содержал, оплачивал ветеринарные услуги, питание и уход.

Сколько животных можно иметь в Украине?

В Украине по состоянию на 2026 год нет общегосударственного закона, который бы устанавливал максимальное количество собак или кошек, которых можно содержать в одной квартире.

Главное требование законодательства заключается в том, что владелец должен обеспечить животным надлежащие условия содержание, уход, питание и ветеринарный надзор. Также домашние любимцы не должны создавать неудобств для соседей из-за шума, неприятного запаха или антисанитарии.

Если жители дома жалуются на нарушение санитарных норм или правил общежития, владельца могут привлечь к административной ответственности. В отдельных общинах действуют местные правила содержания животных, которые могут содержать дополнительные рекомендации или ограничения.

В некоторых городах рекомендуют содержать не более трех кошек в квартире без дополнительных согласований, однако такие нормы не являются общеобязательными для всей страны. Для собак во многих населенных пунктах предусмотрена обязательная регистрация, а для отдельных пород могут действовать дополнительные требования по содержанию.