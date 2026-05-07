В крупнейшем приюте Украины "Сириус" запустили подписку на кормление котов: как это работает

В приюте для животных "Сириус" запустили новый формат помощи - ежемесячную подписку на кормление котов. Инициатива позволяет стабильно обеспечивать животных кормом и сделать благотворительность более предсказуемой.

Сейчас в приюте проживает более 170 котов, которым нужна постоянная поддержка. Об этом рассказывают в "Сириусе".

Как работает подписка?

В приюте для животных "Сириус" ввели новый формат помощи животным – ежемесячную подписку на кормление котов. Проект получил название "Покорми котика" и призван обеспечить приют стабильным финансированием на закупку корма.

Сейчас в "Сириусе" живет более 170 котов, и большинство пожертвований, которые поступают, являются разовыми. Поэтому приют не всегда может прогнозировать, хватит ли средств на питание животных в последующие месяцы. Новая система предусматривает регулярную ежемесячную поддержку.

Благодаря подписке доноры могут помогать котам на постоянной основе, а приют сможет планировать расходы наперед и обеспечивать стабильное питание для подопечных.

В "Сириусе" объясняют, что главной идеей инициативы является сделать благотворительность более предсказуемой и системной.

Мы хотим, чтобы благотворительность перестала быть срочной, когда все горит. Чтобы коты стабильно ели хорошо, а люди чувствовали: да, я сегодня молодец и помог маленьким,

– отмечают в приюте.

Каждый, кто оформляет подписку, получает подтверждение в виде видео, на котором видно, как котик ест корм. Таким образом доноры могут увидеть реальный результат своей поддержки.

В приюте добавляют, что такая модель помощи позволяет не только закрывать базовые потребности животных, но и планировать закупки заранее, что особенно важно в условиях нестабильного финансирования.

Кто живет в приюте?

В приюте для животных "Сириус" сейчас живут десятки котов и собак, которые были спасены с улицы или переданы на опеку. Животные разные по возрасту, характеру и поведению – от спокойных компаньонов до активных и игривых любимцев.

Среди подопечных есть как совсем маленькие котята и щенки, так и взрослые животные, которые уже сформировали свой характер. В приюте отмечают, что это позволяет каждому потенциальному владельцу найти себе друга в соответствии с образом жизни.

Для тех, кто хочет забрать животное домой, в приюте действует четкий алгоритм. Сначала предлагают просмотреть анкеты хвостатых, далее – пройти телефонное интервью и согласовать визит. В день приезда будущий владелец подписывает договор и забирает животное домой.

В "Сириусе" отмечают, что главная цель приюта – найти каждому хвостатому ответственную семью. Также там подчеркивают, что перед тем, как забрать животное, важно взвесить собственные возможности, ведь домашний любимец требует постоянного ухода, внимания и заботы.

24 Канал собрал фото некоторых подопечных приюта "Сириус", чтобы помочь животным быстрее найти новые семьи. На фотографиях можно увидеть котов и собак разного возраста и характера, которые сейчас ждут своих будущих владельцев.

Среди котиков в приюте есть как совсем маленькие котята, так и взрослые спокойные животные с уже сформированным характером. Каждый из них имеет свои привычки, но всех объединяет одно – они ищут дом и человека, которому смогут доверять.

