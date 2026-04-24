Какие породы собак должны носить намордник и сколько придется заплатить владельцам-нарушителям
- В Украине обязателен намордник для выгула потенциально опасных пород собак.
- За несоблюдение этих правил в общественных местах предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, с возможным увеличением в случае причинения вреда.
В Украине действуют четкие правила выгула собак, которые предусматривают обязательное использование намордника для отдельных пород. Речь идет о животных, которые считаются потенциально опасными из-за силы, размеров или особенностей поведения.
За нарушение этих норм владельцам грозят штрафы. Об этом пишет "ТСН".
Какие породы собак должны гулять в наморднике?
В перечень потенциально опасных относятся большие и физически сильные собаки, которые могут нанести серьезный вред в случае агрессии или неконтролируемого поведения.
- Кавказская овчарка
Это крупная служебная собака с мощным телосложением и развитым охранным инстинктом. Она предана хозяину, но часто проявляет настороженность к незнакомцам.
Кавказская овчарка / Фото "Википедия"
Из-за сильного характера и склонности к доминированию требует опытного воспитания.
- Немецкая овчарка
Одна из самых популярных служебных пород в мире. Она умная, хорошо поддается дрессировке, но имеет высокий уровень защитного инстинкта. В стрессовых ситуациях или без должного контроля может проявлять агрессию.
Немецкая овчарка / Фото "Канва"
- Ротвейлер
Крепкая и выносливая собака с мощной челюстью. Он предан семье, но может быть опасным из-за склонности к территориальной агрессии.
Ротвейлер / Фото "Канва"
Однако без правильного воспитания способен быстро перейти к нападению.
- Американский питбультерьер
Сильная и энергичная собака, которая исторически использовалась в боях. Имеет высокий болевой порог и сильный хват. При отсутствии контроля может представлять серьезную опасность для других животных и людей.
Американский подбультерьер / Фото "Википедия"
- Алабай (среднеазиатская овчарка)
Большая сторожевая порода с независимым характером. Она самостоятельна в принятии решений и может проявлять агрессию к посторонним. Из-за своих размеров и силы требует особой ответственности от владельца.
Алабай / Фото "Канва"
- Бультерьеры (все виды)
Они активные и физически крепкие собаки с высоким уровнем энергии. Эти собаки могут быть дружественными, но в то же время импульсивными.
Бультерьер / Фото "Википедия"
Из-за сильных челюстей и выносливости представляют потенциальную угрозу в конфликтных ситуациях.
- Акбаш
Редкая охранная порода, которая отличается независимостью и недоверием к чужим. Она способна самостоятельно принимать решения по защите территории. В случае угрозы может действовать решительно и без предупреждения.
Акбаш / Фото "Канва"
- Канарский дог
Массивная собака с выраженными охранными качествами. Имеет спокойный характер, но быстро реагирует на опасность. Через физическую силу и инстинкты может быть опасным без должного контроля.
Канарский дог / Фото "Канва"
- Аргентинский дог
Охотничья порода, которая известна своей выносливостью и силой. Она имеет хорошо развитый инстинкт преследования добычи. Без правильной социализации может проявлять агрессию.
Аргентинский дог / Фото "Википедия"
- Доберман
Энергичная и быстрая собака с высоким интеллектом, она хорошо поддается дрессировке, но имеет сильный охранный инстинкт. В случае угрозы может действовать мгновенно и очень решительно.
Доберман / Фото "Канва"
Кроме этого, правила могут распространяться и на других собак, особенно если их вес превышает 10 – 15 килограммов или они демонстрируют агрессивное поведение.
Какие штрафы грозят владельцам за выгул без намордника?
Согласно статье 154 выгул собак без намордника в общественных местах является нарушением правил содержания животных. Особенно это касается потенциально опасных пород и крупных собак. За такие действия предусмотрена административная ответственность.
Владельцам может грозить штраф в размере от 170 до 340 гривен. Если же нарушение привело к вреду здоровью или имуществу других людей, сумма штрафа может возрасти, а также возможно привлечение к более серьезной ответственности.
Правила также предусматривают, что в общественных местах собака должна быть не только в наморднике, но и на поводке. Это касается парков, улиц, транспорта и других людных мест. Специалисты отмечают: намордник – это не наказание для животного, а базовое средство безопасности. Он помогает избежать конфликтных ситуаций и защищает как окружение, так и собаку.