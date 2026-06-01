Почти как родные братья и сестры: ветеринары рассказали, насколько родственны совершенно разные собаки

Сейчас существует очень много абсолютно разнообразных пород собак, которые кардинально отличаются по размерам, шерсти, характеру и тому подобное. Однако все четвероногие на самом деле имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

И сходство это глубоко укоренено на генетическом уровне собак. О таком подробнее рассказали специалисты из Centralna.vet.

Интересно Ни на кого не похоже: щенок от собак 2 совершенно разных пород удивило тысячи людей

Как родство собак объясняет наука?

Генетические исследования показывают, что все современные породы собак произошли от древнего серого волка, который сейчас вымер. Именно от него люди в течение длительного времени путем селекции вывели сотни различных пород.

Несмотря на значительные различия во внешности, генетически собаки очень близки между собой – примерно на 99%, поэтому разница между декоративными и, скажем, охотничьими породами часто сводится к незначительным изменениям в определенных участках ДНК.



Собачки хоть и разные внешне, однако почти одинаковые генетически / Unsplash

Основную роль в этом играют генетические области, подвержены мутациям, которые отвечают за размер тела, форму морды, длину лап, тип шерсти, уши и хвост.

Эксперты объяснили, что на самом деле даже небольшие изменения в отдельных генах могут существенно влиять на внешность животного, однако в природе такие процессы продолжались бы очень долго, тогда как люди значительно ускорили их благодаря селекционному отбору.

Собаки стали одним из самых ярких примеров искусственного отбора, ведь на протяжении веков их разводили для различных нужд:

охота;

охраны;

пастушьей работы;

борьбы с грызунами;

транспортировки грузов;

декоративных целей.

Так, для быстрой охоты отбирали выносливых и длинноногих животных, для охраны – больших и крепких, а для декоративных пород закрепляли миниатюрность и "детские" черты, такие как большие глаза и короткие морды, что в природе характерны для детенышей и фактически являются закреплением определенных этапов развития.

А какова ситуация с котами?

В отличие от собак, мурчики подверглись значительно меньшему влиянию человека, поскольку их основная роль веками оставалась неизменной – контроль грызунов.

Поэтому их внешний вид почти не менялся, тогда как собак адаптировали под самые разнообразные функции, что и привело к большому разнообразию пород.

Специалисты также отмечают, что если различные породы собак бесконтрольно скрещиваться в течение нескольких поколений, их потомки постепенно станут более однородными и, вероятно, будут напоминать обычную дворовую собаку среднего размера с короткой шерстью, стоячими ушами и закрученным хвостом – формой, которая лучше всего приспособлена к жизни без участия человека.

К слову, ранее мы рассказывали о другом интересном исследовании, которое проливает свет на вечную борьбу между любителями котов и собак. Специалисты определили, кто из них имеет более высокий уровень интеллекта и с чем это может быть связано.