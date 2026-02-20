Чудо природы или генетическая мутация: почему около 80% рыжих котов – самцы
- Ученые обнаружили мутацию на Х-хромосоме у рыжих котов, которая способствует образованию желто-красного пигмента в шерсти мурлык.
- Мутацию нашли во всех исследованных рыжих котов из разных регионов, подобного одновременно нет ни у каких других животных.
Новая научная работа раскрыла генетическую тайну рыжих кошек. Так, исследователи из Стэнфордского университета и независимая группа из Японии обнаружили уникальную мутацию, которая отвечает за их золотистый цвет шерсти.
Об этом говорится в материале журнала Current Biology. Специалисты исследовали, как эти особенности влияют на мурлыку.
Что особенного скрывают рыжие пушистые любимцы?
Дело в том, что почти все полностью рыжие коты – самцы, потому что ген рыжего окраса расположен на Х-хромосоме. Самки с двумя Х-хромосомами редко бывают полностью рыжими. Чаще у них появляются пятнистые узоры (калико или черепаховые), где сочетаются черный и рыжий из-за случайной инактивации одной из Х-хромосом.
Обратите внимание! Около 80% полностью рыжих котов – самцы.
Долгие годы ученые не могли найти точное место мутации и ее механизм. Обычно рыжий или желтый цвет у животных возникает из-за изменений в генах пигментации, но не на Х-хромосоме. В статье описан ключевой элемент: небольшая делеция (удаление) около 5 килобаз ДНК в интроне гена ARHGAP36 на Х-хромосоме.
Эта делеция не расположена в самом кодирующем регионе гена, а рядом, и именно она вызывает необычную активацию ARHGAP36 именно в меланоцитах (клетках, вырабатывающих пигмент). Ген, который обычно работает в нейроэндокринных тканях, здесь блокирует выработку черно-коричневого пигмента (эумеланина), позволяя образовываться только желто-красному (феомеланину) – и шерсть становится рыжей.
Рыжий цвет шерсти кошек имеет интересное научное объяснение / Фото Unsplash
Мутацию нашли у всех исследованных рыжих котов из разных регионов мира, что указывает на единое происхождение. А вероятно, и одно событие во время одомашнивания котов, которую потом закрепили селекцией. Этот вариант не обнаружен ни в одном другом животном, включая диких предков домашних котов.
Ученые считают, что открытие поможет лучше понять механизмы мутаций в генах в целом, а также может стать инструментом для изучения эволюционной истории домашних кошек.
Имеют ли рыжие котики "особый" характер?
Рыжих кошек часто считают наиболее ласковыми, к тому же опросы владельцев показывают, что рыжих кошек чаще описывают как очень дружелюбных. Однако прямая генетическая связь между рыжим цветом и характером не доказана. В то же время комбинация полового состава и эволюционных адаптаций может частично объяснять популярный образ "дружественного рыжего кота".
Исследователи из Psychology Today приводят еще несколько интересных фактов о рыжеволосых любимцах:
- рыжие коты значительно чаще встречаются в сельской местности, чем в городах;
- они реже встречаются в зонах с высокой смертностью, вероятно, из-за более рискованного поведения;
- рыжие самцы тяжелее других, а самки же – легче.
Авторы предполагают, что большие и агрессивные рыжие самцы получают высокий статус и лучший репродуктивный успех в сельских условиях, где самки выбирают одного партнера.
Больше интересных фактов о котах
- Parade Pets опубликовали рейтинг самых красивых пород кошек, в который вошли персидские, сиамские и некоторые другие виды. О том, как порода может влиять на поведение любимцев, – читайте в материале 24 Канала.
- В то же время научно доказано, что коты обладают уникальной способностью выживать после падения с большой высоты.
- Благодаря исключительной гибкости тела, быстрому рефлексу выравнивания и умению правильно группироваться в полете, они почти всегда приземляются на все четыре лапы.