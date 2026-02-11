Какие породы кошек самые красивые в мире: ветеринар назвала топ-6 невероятных видов

Усатые питомцы захватывают наши сердца и очаровывают своей грацией. И хоть это понятие для каждого владельца пушистика остается субъективным, существуют породы кошек, мимо красоты которых не может пройти ни одна душа.

У Parade Pets составили собственный рейтинг самых красивых пород кошек, которые удивляют своей красотой. Там отмечают, что некоторые из описанных кошек любят, когда дом наполнен многими людьми.

Какие кошачьи породы считают самыми красивыми?

В топ-6 попали как короткошерстные, так и длинношерстные четвероногие. И хотя они максимально разные на вид, все без исключения будут удерживать на себе восхищенные взгляды. К тому же вы сможете выбрать себе любимца не только по внешности, но и по особенностям характера.

Персидская кошка

Эти пушистые коты имеют длинную, волнистую шерсть, круглые мордочки и большие глубокие глаза. Ветеринарный врач Нита Васудеван рассказала, что это спокойные, неторопливые животные, которые любят отдыхать, а не лазить или гонять.



Персидская кошка / Фото Unsplash

Они нуждаются в ежедневном расчесывании, а из-за плоской мордочки могут иметь проблемы с дыханием и глазами.

Регдол

Ветеринарка назвала эту породу действительно впечатляющей, в частности из-за ярких голубых глаз большого размера, шелковистой шерсти, а также их любви к вниманию людей.



Кот породы рэгдол

Кошки породы регдол обожают детей, хорошо ладят в больших семьях и могут подружиться с другими животными.

Сиамская кошка

Эту породу можно легко узнать по изящному телу, голубыми глазами и темными отметинами на мордочке, ушах, лапах и хвосте. Эти кошки очень общительны и постоянно нуждаются во взаимодействии и играх.



Сиамская кошка / Фото Unsplash

Кстати, интересна история родословной сиамских кошек, которую рассказывает The Spruce Pets. Так, сиамские кошки происходят из Таиланда, а именно бывшего Сиама. В 1880 году король Сиама подарил две пары этих кошек английскому консулу в Бангкоке. Тот привез их в Лондон, где они быстро стали сенсацией.



Спрос на "восточных" красавиц стремительно рос. Первой чемпионкой породы стала кошка Wankee в 1898 году, после чего порода начала активно развиваться. Со временем их внешний вид несколько изменился: тело стало стройнее, голова – более клиновидной. Современный тип сиамской кошки напоминает изображения древних египетских котов.



Сиамские кошки стали культовыми в поп-культуре. Двое представительниц этой породы, а именно Си и Ам, даже появились в мультфильме Disney "Леди и Бродяга", а главную роль в сериале "Этот проклятый кот!" также сыграла сиамская кошка.

Мейн-кун

Такие коты считаются "нежными великанами" в своем роде. Узнаваемые по действительно большим размерам, пушистыми ушами и пышным хвостом, мейн-куны требуют пространства, регулярного ухода и особого внимания к состоянию их здоровья.



Мейн-кун / Фото Unsplash

Они игривые, общительные и часто хорошо ладят с детьми и собаками. Из-за своих размеров им нужны крепкие кошачьи деревья и регулярный уход, а владельцы должны быть осведомлены о проблемах с сердцем и суставами, связанные с породой,

– предупредила ветеринарка.

Коты этой породы всегда игривые, активные, хорошо ладят с детьми и собаками.

Бирманская кошка

Коты этой породы имеют красивые голубые ушки, шелковистую шерсть и белые "перчатки" на лапках.



Бирманская кошка / Фото Unsplash

Они преимущественно не слишком навязчивы, ласковые, прекрасно подойдут для семей с другими животными.

Бурманская кошка

Эти коты не только очень красивые, но и стали долгожителями в своем роде. Они могут доживать почти до 20 лет. А также бурманские кошки любят быть рядом с людьми.



Бурманская кошка / Фото Unsplash

Вы будете наслаждаться каждой минутой, проведенной с бурманской кошкой. Они имеют гладкую, блестящую шерсть и выразительные желтые глаза,

– рассказала Васудеван.

Заметим, котики частенько любят закрывать мордочку лапами во время сна. И хотя это вызывает восхищение у владельцев любимцев, на такое поведение есть логические причины.

