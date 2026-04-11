Любят безоговорочно: зоологи назвали 5 самых преданных пород собак
- Зоологи назвали пять пород собак, известных своей исключительной преданностью: бернский зенненхунд, бордер-терьер, шиба-ину, немецкая овчарка и акита.
- Ученые объясняют, что способность собак формировать тесную эмоциональную связь с людьми связана с гормоном окситоцином, который повышается во время зрительного контакта и ласки.
Эксперты назвали пять пород собак, которые известны своей исключительной преданностью и способностью любить хозяина безоговорочно. Эти любимцы формируют прочную эмоциональную связь с человеком и остаются рядом в любых жизненных ситуациях.
В перечень вошли как большие, так и компактные породы, подходящие для разного образа жизни. Об этом пишет Parade Pets.
Какие собаки являются самыми верными?
Верность – одна из главных причин, почему собаки остаются самыми популярными домашними любимцами в мире. Специалисты отмечают, что большинство собак способны к привязанности, однако некоторые породы имеют генетически заложенную склонность к формированию особенно тесной связи с человеком.
Такие собаки не просто демонстрируют привязанность, но и активно ищут контакт с хозяином, защищают его и эмоционально реагируют на его состояние. Именно поэтому их часто выбирают в качестве компаньонов для семей, пожилых людей или тех, кто ищет максимально преданного друга.
- Бернский зенненхунд
Бернский зенненхунд – это большая порода, которая сочетает силу, спокойствие и чрезвычайную преданность. Исторически этих собак использовали в Швейцарии как универсальных помощников на фермах: они пасли скот, тянули телеги и охраняли территорию. Именно такое тесное взаимодействие с людьми сформировало их сильную привязанность к семье. Несмотря на внушительные размеры, эти собаки известны ласковостью и терпеливым отношением к детям. Они стремятся быть рядом с хозяином и часто буквально "сопровождают" его в повседневной жизни.
Бернский зенненхунд / Фото "Канва"
Бернские зенненхунды могут выполнять роль охранников, однако обычно остаются доброжелательными даже к незнакомцам. Их главная черта – желание быть частью семьи и поддерживать эмоциональный контакт.
- Бордер-терьер
Это "компактная" порода, которая славится своей выносливостью и привязанностью к хозяину. Ее вывели в Великобритании для работы вместе с охотниками и фермерами, поэтому эти собаки привыкли действовать в тесном сотрудничестве с человеком.
Это сформировало их высокую адаптивность и желание угождать. Несмотря на энергичность, бордер-терьеры менее шумные, чем другие представители группы терьеров, особенно если получают достаточно физической нагрузки.
Бордер-терьер / Фото "Канва"
Они очень привязываются к владельцу и требуют регулярного внимания и игр. Такая собака станет идеальным вариантом для активных людей, которые готовы уделять время совместному досугу.
- Шиба-ину
Шиба-ину – одна из древнейших японских пород, которая имеет независимый характер. Она не демонстрирует эмоции так открыто, как другие собаки, однако формирует очень глубокую связь с хозяином. Эти собаки часто ведут себя сдержанно с незнакомцами, но могут быть чрезвычайно преданными своей семье. Их любовь проявляется не через активные объятия или постоянный контакт, а из-за желания быть рядом и наблюдать.
Шиба-ину / Фото "Канва"
Шиба-ину хорошо подходят для спокойных домохозяйств, где ценят тишину и независимость. В то же время они нуждаются в правильном воспитании, ведь могут проявлять упрямство.
- Немецкая овчарка
Это одна из самых известных служебных пород в мире, которую ценят за интеллект, послушание и преданность. Эти собаки легко обучаются и быстро формируют эмоциональную связь с хозяином.
Немецкая овчарка / Фото "Канва"
Их активно используют в полиции, армии и спасательных службах, что только подчеркивает их надежность. В домашних условиях они становятся преданными компаньонами и защитниками семьи. Немецкие овчарки нуждаются в регулярной дрессировке и физической активности. При надлежащем воспитании они демонстрируют идеальный баланс между послушанием, заботой и готовностью защищать.
- Акита
Акита – порода, которая ассоциируется с абсолютной преданностью, в частности благодаря истории пса Хатико. В Японии эти собаки символизируют верность и достоинство.
Акиты имеют сильный характер и природный инстинкт защиты. Они не всегда открыты к незнакомцам, но чрезвычайно преданы своей семье. В случае угрозы они без колебаний станут на защиту хозяина.
Акита / Фото "Канва"
Эта порода требует активного образа жизни и четкого воспитания. В то же время акита способна стать не просто домашним любимцем, а настоящим партнером на всю жизнь.
Почему собаки такие верные?
Ученые объяснили, почему собаки демонстрируют такую сильную преданность людям – и причина оказалась значительно глубже, чем просто привычка или воспитание.
Как пишет ВВС Украина, между собакой и ее хозяином формируется особая эмоциональная связь, подобная той, которая возникает между матерью и ребенком. Ключевую роль в этом процессе играет гормон окситоцин, известный как "гормон любви".
Когда человек смотрит в глаза собаке или ласкает ее, в организме обоих повышается уровень окситоцина. Это укрепляет взаимную привязанность и создает ощущение близости. Японские ученые установили, что именно зрительный контакт запускает этот механизм, который усиливает эмоциональную связь между человеком и животным.
Особенно заметный эффект наблюдали у тех собак, которые дольше смотрели в глаза своим хозяевам – у них уровень окситоцина значительно возрастал. В то же время у их владельцев происходила аналогичная реакция, что создает своеобразный "замкнутый цикл" привязанности. Это объясняет, почему собаки стремятся к контакту с человеком и отвечают на внимание еще большей преданностью.
Интересно, что во время аналогичных экспериментов с волками такого эффекта не зафиксировали. Это свидетельствует о том, что способность формировать столь тесную связь с людьми развилась у собак в процессе одомашнивания.
Собаки хорошо уживаются с людьми, потому что они научились создавать эмоциональную связь со своим хозяином,
– пояснил автор исследования, японский ученый Михо Нагасава.
Что еще надо знать о разных породах собак?
Эксперты назвали шесть пород собак, которые считаются наименее агрессивными и лучше всего подходят для семей с детьми. Они отличаются спокойным характером, дружелюбием и высоким уровнем привязанности к людям. В то же время специалисты отмечают, что поведение животного зависит не только от породы, но и от воспитания и среды.
Выбор собаки влияет на легкость дрессировки благодаря интеллекту, послушания и желанию сотрудничества с человеком. К лучших пород для дрессировки относятся пудель, немецкая овчарка, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер, папильон, бордер-терьер и австралийская овчарка.
Тибетский мастиф, известен своим огромным телосложением, часто гуляет по Киеву и посещает различные заведения, привлекая внимание людей. Эта порода собак может весить более 45 килограммов, однако при правильном воспитании тибетские мастифы очень вежливы и общительны.