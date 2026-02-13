Немецкая овчарка не на первом месте: ученые назвали 10 самых умных пород собак
- Эксперты назвали самую интеллектуальную породу собак.
- В рейтинг самых умных входят, в частности пудель, немецкая овчарка, шетландская овчарка, ротвейлер и золотистый ретривер.
Большинство очень сообразительных собак одновременно являются чрезвычайно энергичными. Они нуждаются как в физических нагрузках, так и в умственных вызовах. Без этого скука может подтолкнуть их к нежелательному озорному поведению.
В то же время такие собаки быстро учатся, часто становятся служебными или рабочими животными и получают удовольствие от выполнения задач, стимулирующих их мозг. Эксперты The Spruce Pets рассказали подробнее, какие из пород четвероногих отличаются невероятным интеллектом.
Интересно Почему собаки лают, когда вы говорите по телефону: правда, которую не любят слышать владельцы
Кто из собачек может претендовать на научное звание из-за своего острого ума?
1. Бордер-колли
Эту породу часто называют самой интеллектуальной. Выведены как пастушьи собаки, бордер-колли чрезвычайно активны, выносливы и ориентированы на работу. Они нуждаются в постоянном обучении и занятости – иначе эти собачки могут вредить дома.
Заметим также, что специалисты из Kennel Royal Club уточнили, что название породы происходит от приграничных регионов Англии, Шотландии и Уэльса, где эти собаки изначально доказали свою ценность, перегоняя стада овец по холмам и горам. Благодаря исключительному интеллекту, молниеносной реакции и универсальности бордер-колли достигли значительных успехов во многих собачьих дисциплинах, а также в роли служебных собак, в частности для обнаружения взрывчатки и наркотиков.
Собаки породы бордер-колли признаны самыми умными / Фото Unsplash
2. Австралийская овчарка
Умная, энергичная и дружелюбная порода с пастушьим прошлым. Быстро учится и требует новых вызовов. Без активности может скучать и становиться раздражительной. При этом она идеально подходит для кинологического спорта.
3. Пудель
Независимо от размера (тот, миниатюрный или стандартный), пудели отмечаются исключительным интеллектом. Сначала они были охотничьими собаками, сейчас легко овладевают сложными трюками и часто работают служебными животными.
Эксперты считают пуделей одними из самых умных собак / Фото Unsplash
4. Австралийский скотч-терьер (австралийская пастушья собака)
Целеустремленный и преданный пес, который крепко привязывается к хозяину. Самый счастливый, когда имеет конкретную работу. К тому же, как отмечают эксперты, собака этой породы довольно легко "считывает" поведение людей.
Австралийский скотч-терьер – одна из самых сообразительных пород собак / Фото Unsplash
5. Немецкая овчарка
Преданная и защитная порода с большим запасом энергии и ума. Нуждается в задачах, дающих ощущение цели. Быстро учится и хорошо выполняет служебные функции.
Немецкие овчарки – одни из самых умных / Фото Unsplash
6. Шетландская овчарка
Специалисты называют собак этой породы очень умными и восприимчивыми, которые легко понимают ожидания хозяина. Также они формируют тесную связь с семьей и прекрасно поддаются дрессировке.
Собаки породы шетландская овчарка отличаются особой сообразительностью / Фото Unsplash
Кстати, собаки могут даже запоминать и изучать человеческие слова. О том, действительно ли четвероногие понимают нашу речь, – читайте в материале 24 Канала.
7. Папильон
Несмотря на небольшие размеры, это активная и довольно сообразительная порода, которая любит внимание и занятия. Может быть немного упрямой, но хорошо учится при условии мотивации.
Папильон в топе самых умных собак / Фото Unsplash
8. Ротвейлер
Прекрасно распознает эмоции и язык тела людей. Ласковый с близкими, сдержанный с незнакомцами. После установления доверия легко поддается обучению и внимательно следит за безопасностью.
Ротвейлеры – очень умные собаки / Фото Unsplash
9. Джек-рассел-терьер
Бесстрашный, очень энергичный и сообразительный пес с независимым характером. Благодаря активности успешный в спорте, хотя из-за упрямства тренировки требуют терпения.
Собаки породы джек-рассел-терьер признаны одними из самых сообразительных / Фото Unsplash
10. Золотистый ретривер
Доброжелательный и ориентированный на человека пес, который сочетает ум и желание угодить. Легко обучается, часто работает как служебная или терапевтическая собака и хорошо приспосабливается к разным семьям.
Золотистые ретриверы – в топе самых умных собак / Фото Unsplash
Интересно! Ретривер по имени Сэмпсон работает в химической лаборатории университета Иллинойса. Он прошел специальные тренировки, а также имеет личный защитный костюм и собственные очки. В материале 24 Канала читайте о том, как собака помогает своей владелице с научными опытами.
На что стоит обратить внимание в воспитании собак?
- Собаки часто начинают лаять именно тогда, когда хозяин разговаривает по телефону, и причин этому может быть несколько: недостаток внимания, чрезмерное возбуждение, тревога или просто скука. Как помочь такому поведению четвероногих, – читайте в материале 24 Канала.
- Прогулки с хвостатыми любимцами иногда превращаются в настоящее испытание выдержки: пес тянет поводок, рвется вперед, реагирует на каждый шум или движущийся объект. Причин этого может быть несколько, одновременно кинолог раскрыл способ, как отучить собаку тянуть поводок.