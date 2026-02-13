Немецкая овчарка не на первом месте: ученые назвали 10 самых умных пород собак

Большинство очень сообразительных собак одновременно являются чрезвычайно энергичными. Они нуждаются как в физических нагрузках, так и в умственных вызовах. Без этого скука может подтолкнуть их к нежелательному озорному поведению.

В то же время такие собаки быстро учатся, часто становятся служебными или рабочими животными и получают удовольствие от выполнения задач, стимулирующих их мозг. Эксперты The Spruce Pets рассказали подробнее, какие из пород четвероногих отличаются невероятным интеллектом.

Интересно Почему собаки лают, когда вы говорите по телефону: правда, которую не любят слышать владельцы

Кто из собачек может претендовать на научное звание из-за своего острого ума?

1. Бордер-колли

Эту породу часто называют самой интеллектуальной. Выведены как пастушьи собаки, бордер-колли чрезвычайно активны, выносливы и ориентированы на работу. Они нуждаются в постоянном обучении и занятости – иначе эти собачки могут вредить дома.

Заметим также, что специалисты из Kennel Royal Club уточнили, что название породы происходит от приграничных регионов Англии, Шотландии и Уэльса, где эти собаки изначально доказали свою ценность, перегоняя стада овец по холмам и горам. Благодаря исключительному интеллекту, молниеносной реакции и универсальности бордер-колли достигли значительных успехов во многих собачьих дисциплинах, а также в роли служебных собак, в частности для обнаружения взрывчатки и наркотиков.



Собаки породы бордер-колли признаны самыми умными / Фото Unsplash

2. Австралийская овчарка

Умная, энергичная и дружелюбная порода с пастушьим прошлым. Быстро учится и требует новых вызовов. Без активности может скучать и становиться раздражительной. При этом она идеально подходит для кинологического спорта.

Австралийские овчарки признаны одними из самых сообразительных собак / Фото Unsplash

3. Пудель

Независимо от размера (тот, миниатюрный или стандартный), пудели отмечаются исключительным интеллектом. Сначала они были охотничьими собаками, сейчас легко овладевают сложными трюками и часто работают служебными животными.



Эксперты считают пуделей одними из самых умных собак / Фото Unsplash

4. Австралийский скотч-терьер (австралийская пастушья собака)

Целеустремленный и преданный пес, который крепко привязывается к хозяину. Самый счастливый, когда имеет конкретную работу. К тому же, как отмечают эксперты, собака этой породы довольно легко "считывает" поведение людей.



Австралийский скотч-терьер – одна из самых сообразительных пород собак / Фото Unsplash

5. Немецкая овчарка

Преданная и защитная порода с большим запасом энергии и ума. Нуждается в задачах, дающих ощущение цели. Быстро учится и хорошо выполняет служебные функции.



Немецкие овчарки – одни из самых умных / Фото Unsplash

6. Шетландская овчарка

Специалисты называют собак этой породы очень умными и восприимчивыми, которые легко понимают ожидания хозяина. Также они формируют тесную связь с семьей и прекрасно поддаются дрессировке.



Собаки породы шетландская овчарка отличаются особой сообразительностью / Фото Unsplash

Кстати, собаки могут даже запоминать и изучать человеческие слова. О том, действительно ли четвероногие понимают нашу речь, – читайте в материале 24 Канала.

7. Папильон

Несмотря на небольшие размеры, это активная и довольно сообразительная порода, которая любит внимание и занятия. Может быть немного упрямой, но хорошо учится при условии мотивации.



Папильон в топе самых умных собак / Фото Unsplash

8. Ротвейлер

Прекрасно распознает эмоции и язык тела людей. Ласковый с близкими, сдержанный с незнакомцами. После установления доверия легко поддается обучению и внимательно следит за безопасностью.



Ротвейлеры – очень умные собаки / Фото Unsplash

9. Джек-рассел-терьер

Бесстрашный, очень энергичный и сообразительный пес с независимым характером. Благодаря активности успешный в спорте, хотя из-за упрямства тренировки требуют терпения.



Собаки породы джек-рассел-терьер признаны одними из самых сообразительных / Фото Unsplash

10. Золотистый ретривер

Доброжелательный и ориентированный на человека пес, который сочетает ум и желание угодить. Легко обучается, часто работает как служебная или терапевтическая собака и хорошо приспосабливается к разным семьям.



Золотистые ретриверы – в топе самых умных собак / Фото Unsplash

Интересно! Ретривер по имени Сэмпсон работает в химической лаборатории университета Иллинойса. Он прошел специальные тренировки, а также имеет личный защитный костюм и собственные очки. В материале 24 Канала читайте о том, как собака помогает своей владелице с научными опытами.

На что стоит обратить внимание в воспитании собак?