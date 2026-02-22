Сколько минут ежедневно надо играть с котом, чтобы он был счастливым

Регулярные игры с котом – это не только развлечение, но и важная часть ухода, которая помогает поддерживать его физическое и психическое здоровье. Ветеринары советуют планировать короткие, но ежедневные игровые сессии.

В то же время нужно учитывать естественное поведение кошек и их индивидуальные потребности. Об этом сообщает American Animal Hospital Association.

Почему игра так важна для кошек?

Игры для кошек – это не просто способ развлечь любимца, а необходимая активность для полноценной жизни.

По данным AAHA, интерактивная игра помогает коту сжигать энергию, поддерживать здоровый вес, уменьшать стресс и предотвращать поведенческие проблемы.

Она также способствует улучшению подвижности суставов, стимулирует мышление и соответствует естественным охотничьим инстинктам животного. Кроме того, такие игры укрепляют эмоциональную связь между котом и хозяином и могут повысить уверенность в застенчивых животных.

Не все коты активно показывают, когда хотят играть – одни могут запускать игрушки лапой или бегать по комнате, другие же могут игнорировать игрушки из-за скуки или депрессии. Во втором случае важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выяснить причины такого поведения.

Сколько времени ежедневно надо играть с котом?

По общим рекомендациям AAHA, игровые сессии с котом следует планировать 2 – 3 раза в день, каждая по 10 – 15 минут. Такой формат – лучше, чем один длительный сеанс, потому что коты естественно играют сериями коротких "всплесков" активности.

Точное количество игр зависит от возраста, породы, характера, уровня активности и состояния здоровья кота. Например:

кошки с высокой энергией могут нуждаться в более частых или длинных сессиях;

котята обычно хотят больше игры, чем взрослые чем взрослые;

старшие коты могут играть медленнее или на меньшие периоды;

животные с ограниченной подвижностью могут требовать более мягкой, но регулярной активности.

Чтобы сделать игру интересной, используйте игрушки, имитирующие движение добычи – например, удочки с перьями, мячики или игрушечные "мышки". Это поможет коту проявить свои природные инстинкты и лучше вмешаться в игру.

Как правильно играть с котами?

Чтобы игры для кота были безопасными и интересными, ветеринарка и зоопсихолог Лилия Лободина рекомендует придерживаться несложных правил.

Цель игры – не просто высвобождение энергии, а возможность проявлять естественное поведение, развивать когнитивные способности. Придерживайтесь этапов игры:

У кота должны проявиться инстинкты, естественная заинтересованность в объекте "охоты".

Дайте животному поймать объект (из-за этого я зоопсихолог не рекомендую любые лазерные игры).

Угостите лакомством после успешной "охоты".

Не забирайте "добычу" сразу, дайте любимцу тщательно "изучить" добытый объект.

Игрушки для игр-охоты лучше хранить в отдельном месте, чтобы они не были в постоянном доступе для животного. Зато можно оставлять интеллектуальные, релаксирующие игрушки.

Если же вы еще и хозяин собаки, то для них рекомендуют не менее 30 минут активности ежедневно, которую можно разделить на несколько игровых и прогулочных сессий. Продолжительность зависит от возраста, породы и энергии животного.