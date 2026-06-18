Сколько воды должна выпивать собака в жару: ветеринары назвали идеальную суточную норму

В летнюю жару потребность собак в воде значительно возрастает. Высокая температура воздуха заставляет организм активнее терять жидкость, поэтому владельцам важно следить за тем, чтобы у питомца был постоянный доступ к свежей воде.

Ветеринары American Kennel Club объяснили, сколько воды собака должна выпивать ежедневно и как правильно организовать питьевой режим в жаркие дни.

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Сколько воды нужно собаке ежедневно?

Специалисты отмечают, что при нормальных погодных условиях собака должна выпивать примерно от 50 до 60 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела в сутки.

Например:

собака весом 5 килограммов нуждается в около 250–300 миллилитрах воды;

собаке весом 10 килограммов — примерно 500–600 миллилитров;

собаке весом 20 килограммов — около 1–1,2 литра;

собака весом 30 килограммов — до 1,8 литра воды в день.

Однако в жаркую погоду эти показатели могут существенно увеличиваться. По данным ветеринаров, летом некоторые собаки потребляют в два раза больше воды, чем обычно.

В теплое время года собаки теряют больше влаги во время дыхания и активности на улице. Особенно это касается длительных прогулок, поездок, игр на открытом воздухе и пребывания на солнце. Именно поэтому ветеринары советуют не ориентироваться только на стандартные суточные нормы, а обеспечивать свободный доступ к воде в течение всего дня.

Что делать, если собака пьет слишком много воды?

Если вы заметили, что ваша собака стала пить значительно больше воды, чем обычно, или чаще просится на улицу или ходит в туалет, не стоит игнорировать такие изменения. Хотя в жаркую погоду или после активных физических нагрузок повышенное потребление воды является вполне естественным, иногда оно может свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем.

Ветеринары Pet MD отмечают, что чрезмерная жажда может быть одним из симптомов различных заболеваний. Именно поэтому при заметном изменении привычек животного стоит обратиться к специалисту.

В некоторых случаях владельцев просят контролировать количество воды, которое питомец потребляет в течение суток. Для получения более точных результатов собаку могут рекомендовать временно кормить и поить отдельно от других домашних животных. Это поможет определить реальный объем потребляемой жидкости и предоставить ветеринару важную информацию для оценки состояния здоровья.

При этом специалисты подчеркивают, что ограничивать доступ к воде нельзя даже в случае чрезмерной жажды. Вместо этого стоит следить за тем, сколько воды наливается в миску в течение дня, сколько остается в конце суток и какое количество жидкости животное получает вместе с влажным кормом или дополнительными продуктами.

Такие наблюдения могут помочь ветеринару быстрее установить причину изменений и, при необходимости, назначить дальнейшее лечение или обследование.

Особенно внимательными должны быть владельцы крупных пород и активных собак, которые много времени проводят на улице. Для них потребность в воде во время жары может значительно превышать средние показатели.