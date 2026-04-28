Украинцев просят одевать на собак светящиеся ошейники: зачем это нужно

Владельцев собак призывают позаботиться о безопасности своих любимцев во время вечерних прогулок. В частности, рекомендуют использовать светоотражающие ошейники.

Это поможет сделать животных более заметными для водителей и снизить риск аварий. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Зачем собакам такие ошейники?

В темное время суток или в условиях плохой видимости водителям сложнее вовремя заметить пешеходов и животных. Именно поэтому светоотражающие элементы могут существенно повысить уровень безопасности.

Отмечается, что со светоотражателями объекты становятся заметными на расстоянии до 300 метров. Это дает водителям больше времени для реакции и позволяет избежать опасных ситуаций на дороге.

Полиция советует использовать не только ошейники, светящиеся, но и специальные брелоки или другие аксессуары со светоотражающими элементами. Главное – чтобы они эффективно отражали свет фар автомобилей. Такие простые средства могут значительно уменьшить риск травмирования животного во время прогулки.

Кроме рекомендаций по безопасности, правоохранители напомнили о базовых правилах выгула домашних животных. В частности, запрещается:

выгуливать собак без поводка, а потенциально опасные породы – без намордника;

приводить животных в места массового отдыха без соответствующего контроля;

выгуливать собак в неотведенных для этого местах;

купать животных в общественных водоемах и фонтанах; оставлять домашних любимцев без присмотра.

Также сопровождать животное разрешено только лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Как выбрать ошейник для собаки?

Выбор ошейника для собаки – это не только вопрос стиля, но и безопасности и комфорта животного. Специалисты отмечают, что неправильно подобранный аксессуар может вызвать дискомфорт или даже проблемы со здоровьем. Поэтому владельцам следует учитывать размер, материал и назначение ошейника. Прежде всего важно правильно определить размер.

Ошейник должен плотно прилегать к шее, но не сжимать ее – для больших собак между шеей и ремешком должно помещаться два пальца, для малых – один. Если аксессуар слишком свободный, животное может легко из него выскользнуть. Для щенков рекомендуют выбирать мягкие модели из нейлона, которые не натирают кожу и легко регулируются. Поскольку молодые собаки быстро растут, лучше покупать ошейники с возможностью увеличения размера.

Также важно приучать животное к нему с детства, чтобы избежать стресса во время прогулок. Владельцам крупных пород советуют обращать внимание на более широкие модели (примерно 3 сантиметра), которые равномерно распределяют нагрузку и не травмируют шею. Для маленьких собак подходят легкие и мягкие ошейники, не создающие лишнего давления.

Среди популярных вариантов: классические ошейники, которые подходят для ежедневного использования, а также специализированные модели: полуудавки, цепочки или тренировочные варианты.

В то же время эксперты предостерегают от использования строгих ошейников без консультации с кинологом, ведь они могут навредить животному.

Зачем нужны жетоны для собак?

Во Львове владельцев собак обязывают регистрировать своих любимцев и получать специальные жетоны с уникальным номером, которые подтверждают внесение животного в городскую базу. Такой жетон нужен прежде всего для идентификации собаки: в случае побега или потери его можно быстро вернуть владельцу через базу данных.

Кроме того, система позволяет городу контролировать количество домашних животных и соблюдение правил их содержания. Жетон также содержит QR-код, который позволяет оперативно получить информацию о собаке и контакты хозяина через систему Animal-ID.

В то же время наличие только чипа или регистрации в международной базе не освобождает от обязанности зарегистрировать животное именно во Львове. За отсутствие жетона во время проверки владельцу может грозить штраф.

Специалисты отмечают, что такая система повышает ответственность владельцев и способствует безопасности как животных, так и людей в городе. Она также помогает оперативно реагировать в случаях укусов или других инцидентов с участием собак.