Извлекли птицу из-под завалов: в Харькове сотрудники ГСЧС спасли попугая

Домашние животные нередко страдают от российской агрессии и постоянных обстрелов. Враг постоянно держит Харьков на мушке. Там сотрудники ГСЧС смогли спасти маленького попугая после авиаудара по жилому дому.

Об истории спасения рассказали в Главном управлении ГСЧС Харьковской области.

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Что известно о спасении попугая?

Во время разбора завалов после российского авиаудара по двухэтажному жилому дому в Харькове спасатели ГСЧС спасли маленького попугая. Птичку обнаружили среди обломков разрушенного здания.

В результате взрыва она получила травмы, в частности, вероятно, повреждение крыла. Спасатели осторожно эвакуировали попугая из опасной зоны и передали специалистам для дальнейшего ухода.

Даже в самые тяжелые моменты мы боремся за каждую жизнь,

– подчеркнули в ГСЧС.

К слову, эксперты выделяют около десяти признаков счастливого попугая: это активное поведение, блестящие и "живые" глаза, а также хороший и стабильный аппетит. Регулярное общение с птицей помогает укреплять доверие между ней и владельцем и положительно влияет на её самочувствие.

Впрочем, в условиях войны поддерживать не только своё моральное состояние, но и дух животных довольно непросто – они пугаются взрывов и постоянно переживают стресс. Один такой трогательный случай произошёл в Киеве во время очередной российской атаки.

Маленький олененок, напуганный взрывами, забежал во двор жилого дома и спрятался под припаркованным автомобилем. Самостоятельно выбраться оттуда он уже не смог.

На помощь животному пришли местные жители. Они решили не вытаскивать олененка силой, чтобы избежать травм, а осторожно приподняли автомобиль домкратом и освободили пространство для его безопасного выхода. После спасения животное осталось рядом, все еще напуганное, но без видимых повреждений.