Історію порятунку розповіли в Головному управлінні ДСНС Харківщини.

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Що відомо про порятунок папуги?

Під час розбору завалів після російського авіаудару по двоповерховому житловому будинку в Харкові рятувальники ДСНС врятували маленького папугу. Пташку виявили серед уламків зруйнованої будівлі.

Внаслідок вибуху вона зазнала травм, зокрема, ймовірно, пошкодила крило. Рятувальники обережно евакуювали папугу з небезпечної зони та передали фахівцям для подальшого догляду.

Навіть у найважчі моменти ми боремося за кожне життя,

– підкреслили в ДСНС.

До слова, експерти виділяють близько десяти ознак щасливого папуги: це активна поведінка, блискучі та «живі» очі, а також хороший і стабільний апетит. Регулярне спілкування з птахом допомагає зміцнювати довіру між ним і власником та позитивно впливає на його самопочуття.

Втім, в умовах війни підтримувати не лише свій моральний стан, а й дух тваринок доволі непросто – вони лякаються вибухів і постійно переживають стрес. Один такий зворушливий випадок у Києві під час чергової російської атаки.

Маленьке оленятко, налякане вибухами, забігло у двір житлового будинку і сховалося під припаркованим автомобілем. Самостійно вибратися звідти воно вже не змогло.

На допомогу тварині прийшли місцеві жителі. Вони вирішили не тягнути оленя силоміць, щоб уникнути травм, а обережно підняли автомобіль домкратом і створили простір для його безпечного виходу. Після порятунку тварина залишилася поруч, ще налякана, але без видимих ушкоджень.