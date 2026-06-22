Застряло под капотом и очень испугалось: в Виннице спасатели спасли котенка

В Виннице спасатели провели необычную спасательную операцию. Из припаркованного легкового автомобиля они извлекли котенка, который не мог выбраться самостоятельно.

О этой трогательной истории рассказали в Главном управлении ГСЧС в Винницкой области.

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Что случилось с котенком?

В Виннице на улице Василия Стуса произошла трогательная история со счастливым концом. Маленький котенок залез под капот припаркованного легкового автомобиля и застрял в моторном отсеке.

Прохожие, заметившие испуганное животное, пытались самостоятельно помочь ему выбраться из ловушки. Однако все попытки оказались тщетными, поэтому неравнодушные граждане обратились за помощью к спасателям.

На место прибыли спасатели, которые осторожно приступили к работе. Чтобы не навредить ни животному, ни автомобилю, они частично разобрали доступные элементы конструкции транспортного средства и смогли добраться до котенка. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей малыша удалось успешно извлечь из моторного отсека.

Животное не получило травм, хотя было очень напугано после пережитого приключения. Сразу после спасения котенок оказался в тепле и под присмотром женщины, которая вызвала спасателей. Она решила не отпускать пушистого спасенного питомца и забрала его к себе.

Как уберечь животных от опасности под капотом автомобиля?

Подобные истории случаются гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Кошки, особенно бездомные, нередко ищут тёплые и защищённые места для отдыха. Одним из таких укрытий становится моторный отсек автомобиля, где после поездки ещё долго сохраняется тепло двигателя.

Как пишет Catster, наибольший риск возникает в холодное время года, но животные могут прятаться под капотом в любое время года. Если водитель не заметит пушистого "пассажира" и сразу заведет двигатель, последствия могут быть трагическими.

Чтобы предотвратить такие случаи, эксперты советуют перед поездкой выполнить несколько простых действий:

осмотреть пространство под автомобилем;

обратить внимание на участки возле колес и колесных арок;

несколько раз постучать по капоту или слегка нажать на него;

подать короткий звуковой сигнал перед запуском двигателя;

по возможности открыть капот и убедиться, что внутри нет животного.

Специалисты отмечают, что такие проверки занимают менее минуты, однако могут спасти жизнь кошке, собаке или другому небольшому животному. Особенно внимательными следует быть водителям, которые оставляют автомобили возле жилых домов, во дворах или вблизи мест, где обитают бездомные животные.

Если же из-под капота слышны мяуканье, скуление или другие звуки, не следует сразу пытаться достать животное самостоятельно. Испуганная кошка может забиться ещё глубже в конструкцию автомобиля или получить травму при неосторожных действиях. В таких случаях лучше обратиться к спасателям или сотрудникам автосервиса, которые обладают необходимым опытом для безопасного спасения.

Что известно о других случаях спасения котят?

На одной из автомоек маленький котенок испугался людей и спрятался прямо в колесе автомобиля. Супруги заметили животное и попытались осторожно достать его, однако все попытки оказались тщетными. Сначала владельцы автомобиля даже предполагали, что малыш мог залезть под капот или в моторный отсек.

Впоследствии мужчина заметил, что котенок крепко держится за детали колеса и не решается выйти самостоятельно. Его пытались выманить лакомством, но испуганное животное не реагировало.

Чтобы спасти пушистика, мужчине пришлось снять колесо автомобиля, после чего котенка удалось благополучно достать. Супруги забрали дрожащего от страха малыша домой, где он несколько часов прятался в укромных местах.

Впоследствии котенок освоился, начал играть и стал полноправным членом новой семьи.